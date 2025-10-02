پایان ۵ماه رکود بسکتبال باشگاهی با آغاز لیگ؛ رقابت ۱۲ تیم در فصلی منظم

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله پنج ماه پس از برگزاری آخرین دیدار لیگ برتری بسکتبال (۱۵ اردیبهشت - سومین فینال فصل بیست و ششم)، قرار است فصل جدید این مسابقات از روز پنجشنبه (۱۰ مهر) آغاز شود. فصلی که برخلاف حداقل فصل گذشته، بدون کش و قوس آنچنانی به نقطه آغاز رسیده و این می تواند نویدبخش در پیش بودن مسابقاتی منظم تر باشد.

فصل گذشته لیگ بسکتبال در حالی برگزار شد که تهدید و تعهد و ورود دقیقه ۹۰ چالش های پیش فصل زیادی را برای برگزارکنندگان لیگ ایجاد کرده بود. در نهایت هم لیگ سال قبل در حالی قرعه کشی شد که تیم قدیمی ذوب آهن و دو تیم تازه وارد (آسمان ولایت مشهد و پایش پارت شاهرود) درست پیش از آغاز مراسم قرعه کشی به فهرست لیگ برتری ها اضافه شدند. در نهایت هم مسابقات با یک هفته تاخیر آغاز شد درحالیکه جای قدیمی ترین و پرافتخارترین تیم ها (ذوب آهن و مهرام) در میان فهرست ۱۱ تیمی آن خالی بود اگرچه بعد از یک هفته ذوب آهن وارد لیگ شد و ... .

بسکتبال برای فصل جدید لیگ برتر اما پیچ و تابی به اندازه قبل به خود ندید کمااینکه تیمی نامدار و مطرح مانند استقلال متقاضی حضور در لیگ شد و بدون این هفته و آن هفته کردن، ورودش را قطعی کرد، ۶ تیم فصل گذشته و از جمله فینالیست ها دوباره خود را در جمع لیگ برتری ها قرار دادند و دیگر تیم های تازه وارد هم تا قبل از قرعه کشی، تکلیف شان را نهایی کردند.

البته که بعضا این تیم ها کم و بیش با مشکلاتی مواجه بودند اما سازمان لیگ بسکتبال که سال گذشته به خاطر نقض قوانین خودنوشته، انتقادات زیادی را متوجه خود کرد، امسال با مدیریت هوشمندانه تر و به موقع تر، مانع از تکرار چالش های قبل شد.

البته که لیگ برتر بسکتبال در سال جاری هم با یک هفته تاخیر نسبت به زمان مقرر اولیه آغاز می شود اما به نظر می رسد با توجه به تمهیدات اندیشیده شده به خصوص از حیث مالی و تاکید بر تسویه حساب مالی باشگاه ها، لیگ امسال با برنامه تر پیش ببرد.

گلنور اصفهان، کاله مازندران، شهرداری گرگان، پالایش نفت آبادان، مهگل البرز، طبیعت اسلامشهر و پایش پارت شاهرود که سال گذشته هم در لیگ برتر حضور داشتند همراه با رعد پدافند هوایی اصفهان، پترو نوین ماهشهر، پاس کردستان، نفت زاگرس جنوبی و استقلال تهران برگزارکننده فصل جدید رقابت های باشگاهی بسکتبال خواهند بود.

این بیست و هفتمین فصل لیگ برتر بسکتبال به حساب می آید که شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی آن محسوب می شود. این تیم در فینال فصل قبل و طی ۳ دیدار متوالی، برابر طبیعت که مدافع قهرمانی آن فصل بود، پیروز شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

با این حساب، گرگانی ها از مدعیان فصل جدید هستند. اگرچه مهره کلیدی مانند ارسلان کاظمی از جمع آنها جدا شده است اما با حضور صالح مخدومی در راس کادر فنی و بازیکنانی مانند برادران یازرلو، میثم میرزایی، مبین شیخی، پیتر گریگوریان و همیلتون آمریکایی، می توان همچنان روی شهرداری گرگان به عنوان مدعی حساب کرد مانند طبیعت.

با جدایی مهران شاهین طبع از کادر فنی طبیعت، علی آرزومندی جای او را گرفت. این مربی امیدوار است با در اختیار داشتن بازیکنانی مانند سجاد مشایخی، سعید داورپناه، امیرحسین آذری، مسعود سلیمانی و دو بازیکن خارجی اش، بتواند با دیگر مدعیان رقابت داشته باشد و از جمله کاله.

کاله که فصل گذشته لیگ بسکتبال را با جایگاه سومی تمام کرد، برای فصل جدید فرزاد کوهیان را به جای مهران حاتمی در راس کادر فنی خود دارد. مربی تیم ملی بسکتبال که در کنار بازیکنان داخلی مانند متین آقاجان پور، جلال آقامیری، فرید اصلانی، روزبه ارغوان، علی نصیری و چند بازیکن جوان باشگاه کاله، دو بازیکن خارجی هم قرار داده است به این امید که تیمش را به سمت بالای جدول هدایت کند.

بیراه نیست اگر نفت را هم در کنار مدعیان قرار داد. تیمی با سابقه و همیشه حاضر در لیگ بسکتبال که همچون سال های اخیر، حماد صامری هدایت آن را بر عهده دارد. سجاد پذیرفته، رسول مظفری، سینا واحدی و آرمان زنگنه از بازیکنان شاخص این مربی هستند و عصای دستش برای رقابت نزدیک با رقبا.

علاوه بر این تیم های با سابقه و قدیمی، تیم تازه لیگ برتری شده استقلال را هم می توان در صف مدعیان قرار داد. تیمی که مهران شاهین طبع هدایت آن را بر عهده گرفته است. این مربی بدون بازیکن خارجی، ترکیبی به نسبت جوان را برای ورود به لیگ بسکتبال بسته است. ارسلان کاظمی در کنار نوید رضایی فر بازیکنان شاخص استقلال هستند و امید مربی شان برای به کارگیری تجربه رقابت لیگ برتری.

اتفاقا دیدار همین تیم استقلال با کاله، مهمترین دیدار هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال را رقم خواهد زد. دو تیمی که مربی فعلی تیم ملی و سرمربی پیشین این تیم در راس آنها قرار دارند و هر یک امیدوارند اول با تجربه ای که از مربیگری در لیگ برتر دارند و دوم اتکا به بازیکنان شان، برنده این هفته از رقابت ها باشند.

برنامه دیدارهای هفته نخست بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

پنجشنبه ۱۰ مهر

* رعد پدافند - پترو نوین ماهشهر

* طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان

* مهگل البرز - پاس کردستان

* نفت آبادان - پایش پارت شاهرود

* شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی

* کاله مازندران - استقلال تهران