آرزومندی: برای لیگ بسکتبال هماهنگ نیستیم/ تمرینات را دیر شروع کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی آرزومندی با یادآوری اینکه تیم بسکتبال طبیعت هفته نخست لیگ برتر را با برد برابر گلنور به پایان رساند، گفت: هفته اول را با وجود مشکلاتی که بود با پیروزی سپری کردیم و در بازی دوم نیز با تمام قدرت به میدان خواهیم رفت تا به هدفی که ترسیم کرده‌ایم، برسیم.

وی ادامه داد: در هفته نخست مشکلاتی داشتیم که در روند کاری ما اثرگذار بود. در این هفته به دلیل مصدومیت و حضور چند بازیکن طبیعت در تیم ۳ به ۳، نتوانستیم از همه داشته‌های خود استفاده کنیم، از سویی دیگر خیلی دیر جمع شدیم که این به هماهنگی تیمی تا حدودی آسیب می‌زند.

سرمربی طبیعت خاطر نشان کرد: در این مدت ۲ بازی تدارکاتی داشتیم که به ما کمک کرد تا این شرایط را مدیریت کنیم، در بازی اول برابر گلنور و در نیمه نخست نوساناتی داشتیم اما در نیمه دوم با تلاش بازیکنان و تغییراتی که ایجاد کردیم، در نهایت برنده از زمین بازی خارج شدیم. امسال بازیکنان جوان و خوبی داریم که در ادامه لیگ به هماهنگی بیشتر رسیده و بدون شک بهتر می‌شوند که این در روند تیمی ما اثر مثبت خواهد داشت.

آرزومندی در واکنش به کیفیت لیگ برتر بسکتبال گفت: در هفته‌های ابتدایی برخی تیم‌ها به دلیل آنکه هنوز به هماهنگی کامل نرسیده‌اند با مشکلاتی مواجه هستند اما در ادامه این شرایط بهتر می‌شود و کیفیت لیگ بالاتر می‌رود و بدون شک لیگ جذابی را شاهد خواهیم بود.