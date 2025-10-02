به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی طرح‌های آموزشی مازندران گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بدون همراهی نیکوکاران امکان‌پذیر نیست و دولت آماده پرداخت ۵۰ درصد هزینه ساخت مدارسی است که توسط خیران کلنگ‌زنی می‌شود.

وی گفت: در شرایط کنونی، منابع دولتی به تنهایی جوابگوی نیاز گسترده مناطق محروم برای ساخت و نوسازی مدارس نیست. بنابراین استفاده حداکثری از ظرفیت خیران در کنار بودجه‌های دولتی راهبرد اصلی ماست.

وی افزود: سیاست سازمان نوسازی مدارس بر مبنای تکمیل پروژه‌های مشارکتی شکل گرفته و هر پروژه‌ای که با حضور خیران آغاز شود، دولت نیمی از هزینه‌های آن را تأمین خواهد کرد. این رویکرد در استان‌های مختلف موفق بوده و در مازندران نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین گفت: شهرستان سیمرغ ظرفیت خوبی برای مشارکت خیّران دارد و با مدیریت درست می‌توان بسیاری از مشکلات زیرساخت‌های آموزشی این منطقه را حل کرد.

خان‌محمدی در پایان تأکید کرد: تعهد ما به مناطق کمتر برخوردار محدود به بازدید و قول نیست بلکه با پیگیری مصوبات و همکاری مدیران استانی تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسند تا دانش‌آموزان در فضاهایی ایمن و استاندارد درس بخوانند.