  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

خان محمدی: حضور خیران برای تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی ضروری است

خان محمدی: حضور خیران برای تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی ضروری است

ساری- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر نقش مهم مشارکت خیران در حوزه مدرسه‌سازی بر ضرورت حضور آنان برای تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی طرح‌های آموزشی مازندران گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بدون همراهی نیکوکاران امکان‌پذیر نیست و دولت آماده پرداخت ۵۰ درصد هزینه ساخت مدارسی است که توسط خیران کلنگ‌زنی می‌شود.

وی گفت: در شرایط کنونی، منابع دولتی به تنهایی جوابگوی نیاز گسترده مناطق محروم برای ساخت و نوسازی مدارس نیست. بنابراین استفاده حداکثری از ظرفیت خیران در کنار بودجه‌های دولتی راهبرد اصلی ماست.

وی افزود: سیاست سازمان نوسازی مدارس بر مبنای تکمیل پروژه‌های مشارکتی شکل گرفته و هر پروژه‌ای که با حضور خیران آغاز شود، دولت نیمی از هزینه‌های آن را تأمین خواهد کرد. این رویکرد در استان‌های مختلف موفق بوده و در مازندران نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین گفت: شهرستان سیمرغ ظرفیت خوبی برای مشارکت خیّران دارد و با مدیریت درست می‌توان بسیاری از مشکلات زیرساخت‌های آموزشی این منطقه را حل کرد.

خان‌محمدی در پایان تأکید کرد: تعهد ما به مناطق کمتر برخوردار محدود به بازدید و قول نیست بلکه با پیگیری مصوبات و همکاری مدیران استانی تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسند تا دانش‌آموزان در فضاهایی ایمن و استاندارد درس بخوانند.

کد خبر 6609672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها