به گزارش خبرنگار مهر، طرحهای مدرسهسازی، نوسازی و بهسازی مدارس فرسوده همواره یکی از مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت خصوصاً در سالهای اخیر بوده است.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پروژهای با همکاری بسیج سازندگی قرار است تمامی مدارس سنگی را از ایران به مدارس آجری تبدیل کند و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی هم برای حذف مدارس کانکسی پیش قدم شده است تا در مرحله اول مدارس کانکسی با حداقل ده دانش آموز جای خود را به کلاسهای درس نوساز دهند.
با این حال کمکهای نهادهای دولتی و حکومتی برای حذف مدارس کانکسی و یا نوسازی مدارس فرسوده کافی نیست.
رکورد کمک خیران مدرسهساز شکسته شد
خیران هم رکورد کمک برای مدرسهسازی را شکستند و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای مدرسهسازی هزینه کردند تا بیش از پنجاه درصد پروژههای مدرسهسازی تنها با کمک خیران اغاز شده و تکمیل شود.
با این وجود کمک خیران هم برای نوسازی و نونوار کردن کل مدارس کشور و جمع شدن مدارس سنگی و کانکسی کافی نیست.
بر همین اساس، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور طرح بساز مدرسه را به تازگی راه اندازی نموده است تا امکانی برای مشارکت مردم در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی فراهم شود.
بساز مدرسه یک پلتفرم همهجانبه برای حمایت از مدرسهسازی است؛ تا هر فرد حتی با یک «آجر» بتواند برای ساخت آینده نسلهای آینده کشور سرنوشتساز باشد.
سازمان نوسازی مدارس همزمان با بازگشایی مدارس و در راستای رویکرد و نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم، کمکهای مالی خرد و کلان از افراد، نهادها، گروههای جهادی و هنرمندان را جمعآوری و برحسب انتخاب خود افراد و نهادها در پروژههای مدرسهسازی هزینه میکند.
امکان مشارکت خرد و کلان در امر مدرسهسازی با طرح بساز مدرسه
بساز مدرسه، مناسبترین روش برای مشارکت خرد تا کلان در ساخت مدرسه و مسیری بیواسطه برای خیرین، سازمانها، گروههای جهادی و چهرههای تأثیرگذار، برای همراهی مؤثر در امر مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی در ایران اسلامی است.
معرفی پروژههای اولویتدار کشور، امکان اعلام نیازهای مدارس توسط عموم مردم، معرفی پویشهای مردمی و فراهمکردن فرصت مشارکت برای نیکوکاران، گروههای جهادی، خیریهها و افراد تأثیرگذار برخی امکانات پرتال بساز مدرسه است.
برای مشارکت یا کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت https://besazemadrese.ir مراجعه کنید.
نظر شما