عبداللهی: ۴ نقطه‌ حادثه‌ خیز شهرستان سیرجان ایمن‌ سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، گفت: ۴ نقطه‌ی حادثه‌خیز تقاطع گلخانه‌ای، پل نجف شهر، تقاطع زندان و پل‌های محور شهرستان سیرجان در حال ایمن سازی است.

وی افزود: این عملیات‌ها در راستای ارتقای ایمنی و بهسازی این نقاط و حفظ جان مردم صورت گرفته است.

