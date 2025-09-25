  1. استانها
  2. کرمان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

عبداللهی: ۴ نقطه‌ حادثه‌ خیز شهرستان سیرجان ایمن‌ سازی می شود

کرمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان از ایمن سازی ۴ نقطه حادثه خیز در شهرستان سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، گفت: ۴ نقطه‌ی حادثه‌خیز تقاطع گلخانه‌ای، پل نجف شهر، تقاطع زندان و پل‌های محور شهرستان سیرجان در حال ایمن سازی است.

وی افزود: این عملیات‌ها در راستای ارتقای ایمنی و بهسازی این نقاط و حفظ جان مردم صورت گرفته است.

