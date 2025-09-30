عبداللهی: بیش از ۶۷ کیلومتر از راه های روستایی استان کرمان آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به ضرورت احداث راه‌های روستایی در استان کرمان گفت: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۶۷ کیلومتر راه روستایی در این استان با اعتبار ۱۷۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان آسفالت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته است.



وی افزود: در حال حاضر ۹۵ پروژه‌ی فعال روستایی در استان کرمان وجود دارد و ۵ پروژه به‌صورت موقت تحویل داده شدند.



عبداللهی، تأکید کرد: از آنجایی که استان کرمان با ۴ هزار و ۸۹۹ کیلومتر، رتبه‌ی دهم طول راه‌های روستایی در کشور را دار است، بهسازی و نگهداری از این راه‌ها از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای این است.