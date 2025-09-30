  1. استانها
  2. کرمان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۷

عبداللهی: بیش از ۶۷ کیلومتر از راه های روستایی استان کرمان آسفالت شد

کرمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان گفت: بیش از ۶۷ کیلومتر از راه های روستایی استان کرمان در شش ماه نخست سال جاری آسفالت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به ضرورت احداث راه‌های روستایی در استان کرمان گفت: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۶۷ کیلومتر راه روستایی در این استان با اعتبار ۱۷۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان آسفالت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۵ پروژه‌ی فعال روستایی در استان کرمان وجود دارد و ۵ پروژه به‌صورت موقت تحویل داده شدند.

عبداللهی، تأکید کرد: از آنجایی که استان کرمان با ۴ هزار و ۸۹۹ کیلومتر، رتبه‌ی دهم طول راه‌های روستایی در کشور را دار است، بهسازی و نگهداری از این راه‌ها از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای این است.

