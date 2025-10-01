به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به اهمیت ایمنیسازی محورها برای حفظ جان و مال مردم گفت: اجرای عملیات بهسازی و رفع نقاط حادثهخیز محور پاریز – حسینآباد با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان از امروز ۹ مهر ماه شروع میشود.
وی افزود: مدت اجرای این عملیات ۳۶۵ روز برای پیمانکار تعیین شده که امید است با پیگیریهای این اداره کل زودتر از زمان موعود، به پایان برسد.
عبداللهی، تصریح کرد: رفع نقاط حادثهخیز در محورهای سرتاسر استان کرمان از جمله مهمترین اولویتهای این اداره کل است؛ چرا که رابطهی مستقیم با امنیت مسافران و رانندگان دارد.
