زمین لرزه در تهران، اصفهان و قم

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۳ ، زواره در استان اصفهان را در ساعت ۵ دقیقه بامداد لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود و در مناطقی از تهران و قم نیز احساس شده است.

خبرنگاران مهر از لرزش در محدوده‌های دماوند، آبسرد، کیلان، ورامین و فشم خبر داده‌اند.

برخی کانال‌های غیررسمی به اشتباه کانون زلزله را فشم اعلام کردند که مربوط به ۳۱ مرداد است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در حوالی زواره از توابع استان اصفهان خبر داد.

این زمین‌لرزه بامداد جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ساعت پنج دقیقه و سه ثانیه به وقت محلی رخ داده است.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری، کانون زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۳.۸۸ و طول جغرافیایی ۵۲.۹۵ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۶۳ کیلومتری زواره، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۷۷ کیلومتری مهاباد از توابع استان اصفهان به ثبت رسیده است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون زمین‌لرزه، اصفهان در فاصله ۱۷۹ کیلومتری و سمنان در فاصله ۱۹۳ کیلومتری گزارش شده‌اند.

پس‌لرزه ۳.۱ ریشتری در اصفهان

طبق اعلام منابع خبری، زواره اصفهان برای بار دوم لرزید و پس لرزه 3.1 ریشتری در این منطقه احساس شد.

اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است

شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا این لحظه لرزشی که در تهران احساس شده، گزارش مصدومی به اورژانس تهران اعلام‌نشده است.

زواره اصفهان برای بار سوم لرزید

پس‌لرزه ۳ ریشتری در زواره اصفهان گزارش شده و این منطقه برای بار سوم لرزیده است.

وقوع ۵ پس لرزه در اردستان؛ زلزله در ۱۰ شهرستان اصفهان احساس شد

همچنین منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد جمعه درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاد.

وی گفت: ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستاها برای ارزیابی خسارات احتمالی اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: این زلزله در ۱۰ شهرستان از جمله اصفهان به صورت تکان و لرزه در ساختمان‌ها احساس شد.

شیشه‌فروش همچنین با اشاره به وقوع پس‌لرزه‌ها توضیح داد: پس از زلزله اصلی، ۵ پس‌لرزه نیز ثبت شد که شدت آن‌ها بین ۰.۳ تا ۲.۹ ریشتر گزارش شده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ستاد مدیریت بحران استان جلسه فوق‌العاده تشکیل داده و تیم‌های امدادی در آماده‌باش هستند.

وی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید از خسارات احتمالی، اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.

