زلزله ۵.۳ ریشتری اردستان بدون خسارت جانی ؛ ۴۳ روستا پایش شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز در شمال شرق زواره، جلسه ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان اردستان در همان ساعات اولیه حادثه تشکیل شد. در این نشست ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت بحران کشور و دریافت اطلاعات دقیق از مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز لرزه‌نگاری اصفهان، شرایط حادثه بررسی و آماده‌باش کامل به تیم‌های امدادی اعلام گردید.

وی افزود: در کوتاه‌ترین زمان ممکن ۱۲ تیم ارزیاب متشکل از جمعیت هلال‌احمر، نیروهای آموزش‌دیده در دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، بسیج، بخشداری و اورژانس به مناطق تحت تأثیر زلزله اعزام شدند و سطح حادثه در محدوده شهرستانی تعیین شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: پس از پایش ۴۳ روستا و مناطق سکونتگاهی خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مصدوم گزارش نشد. کانون این زمین‌لرزه در شمال شرق زواره و در فاصله ۶۳ کیلومتری این شهر، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۱۷۹ کیلومتری اصفهان ثبت شده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: این زمین‌لرزه در ۱۰ شهرستان استان و همچنین در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز و تهران نیز احساس شد. تاکنون ۸ پس‌لرزه به دنبال داشته که بزرگ‌ترین آن با بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱:۲۷ بامداد و آخرین مورد آن با بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۲:۳۳ بامداد امروز رخ داد.

وی با اشاره به توصیه‌های ایمنی مدیریت بحران خاطرنشان کرد: ساکنان برخی مناطق نزدیک به کانون زلزله شب گذشته را در فضای باز سپری کردند. همچنین جلسه ستاد مدیریت بحران صبح امروز در شهر زواره با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار شهرستان و اعضای ستاد مدیریت بحران تشکیل شد تا ضمن ارزیابی دقیق خسارات احتمالی در ساختمان‌ها، برنامه عملیاتی برای پیشگیری، کاهش خطر و کنترل حوادث محتمل تدوین شود.