منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز نیز ۲ پس‌لرزه با بزرگی ۲ و هجده صدم ریشتر به ترتیب در ساعت ۱۰:۱۰ و ۱۱:۱۹ در شمال‌شرق زواره به وقوع پیوست که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشت.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان زواره همچنان با پایش ۲۴ ساعته منطقه، آماده اجرای طرح‌های پیشگیری و کنترل حوادث است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره ارزیابی خسارات زلزله روز گذشته نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، تیم‌های ارزیاب از اداره بنیاد مسکن و میراث فرهنگی در حال بررسی و برآورد خسارات هستند و به محض جمع‌بندی نتایج، اطلاع‌رسانی خواهد شد.