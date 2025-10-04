  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

شیشه‌فروش: ۲ پس‌لرزه خفیف امروز در زواره خسارتی نداشت

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از وقوع دو پس‌لرزه با بزرگی ۲.۱۸ ریشتر در شمال‌شرق زواره خبر داد و گفت این رخدادها خسارتی برجای نگذاشته است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز نیز ۲ پس‌لرزه با بزرگی ۲ و هجده صدم ریشتر به ترتیب در ساعت ۱۰:۱۰ و ۱۱:۱۹ در شمال‌شرق زواره به وقوع پیوست که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشت.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان زواره همچنان با پایش ۲۴ ساعته منطقه، آماده اجرای طرح‌های پیشگیری و کنترل حوادث است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره ارزیابی خسارات زلزله روز گذشته نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، تیم‌های ارزیاب از اداره بنیاد مسکن و میراث فرهنگی در حال بررسی و برآورد خسارات هستند و به محض جمع‌بندی نتایج، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

