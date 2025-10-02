  1. استانها
وقوع ۵ پس لرزه در اردستان؛ خسارت جدی گزارش نشده است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع ۵ پس لرزه پس از زلزله اصلی در اردستان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۰۵ بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای حوالی شمال‌شرق زواره در شهرستان اردستان رخ داد که لرزش آن در ۱۰ شهرستان استان نیز احساس شد. حتی گزارش‌هایی از تهران مبنی بر احساس این زمین‌لرزه دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق روستایی اطراف شهرستان‌های نطنز و اردستان اعزام شدند. خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت جدی دریافت نشده است و دهیاران و بخشداران نیز در محل حضور دارند و بررسی‌های میدانی را انجام می‌دهند.

شیشه‌فروش با اشاره به وقوع پس‌لرزه‌ها توضیح داد: پس از زلزله اصلی، ۵ پس‌لرزه نیز ثبت شد که شدت آن‌ها بین ۰.۳ تا ۲.۹ ریشتر گزارش شده است.

به گفته وی، ستاد مدیریت بحران استان جلسه فوق‌العاده تشکیل داده و تیم‌های امدادی در آماده‌باش هستند.

وی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید از خسارات احتمالی، اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.

