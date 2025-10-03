ظرفیت ترانسفورماتور پست منتظرقائم افزایش یافت

فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از به سرانجام رسیدن افزایش ظرفیت ترانسفورماتور قدرت شماره ۹ در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت بخار منتظر قائم خبرداد و گفت: در این پروژه ظرفیت ترانسفورماتور شماره ۹ پست منتظر قائم از ۱۸۰ مگاولتآمپر به ۲۵۰ مگاولتآمپر ارتقا یافت؛ اقدامی که نقش بسزایی در کاهش بار ترانسفورماتورهای ۷ و ۸، افزایش قابلیت اطمینان، پایداری شبکه و بهبود شرایط بهرهبرداری در ساعات اوج مصرف ایفا خواهد کرد.
وی در همین زمینه ادامه داد: اجرای این پروژه یکی از اقدامات اساسی در راستای افزایش پایداری شبکه و تأمین مطمئن برق استان البرز و بخشهایی از تهران است.
شبیهی افزود: ارتقای ظرفیت ترانسفورماتور پست منتظر قائم، علاوه بر کاهش فشار بر سایر تجهیزات، موجب افزایش اطمینان در توزیع برق و رضایت مشترکان خواهد شد.
مدیر عامل برق منطقهای تهران افزود: این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه، به کاهش هزینههای نگهداری تجهیزات و بهرهبرداری بهینه از زیرساختهای موجود نیز کمک میکند.
