موسوی فرد: دولت و مسئولان باید شب و روز در میان مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه امروز اهواز با اشاره به هفته نیروی انتظامی و نقش مرزبانی در صیانت از مرزهای کشور، ضمنِ تجلیل از ایثار و فداکاری مأموران اظهار کرد: مرزبانان و نیروی انتظامی شب و روز خود را فدا میکنند تا امنیت کشور حفظ شود و برای حفظ منافع ملی بارها شهدایی از این مجموعه تقدیم شدهاند.
امامجمعه اهواز با اشاره به لزوم تقویت نهادهای حمایتی از عشایر بیان کرد: سازمان امور عشایر باید بیش از گذشته تقویت شود؛ عشایر سرمایههای کشورند و باید ظرفیتهای آنان مورد حمایت قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد به تحرکات و اقدامات برخی کشورهای غربی در زمینه «مکانیزم ماشه» و فشارهای سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: فعالسازی این مکانیزم و فشارهای بینالمللی نشان میدهد طرفهای غربی در تلاشاند مردم و نظام ما را تحت فشار قرار دهند؛ تجربه جنگ ۱۲ روزه و حضور و وحدت مردم ثابت کرد که تنها راه مقابله، تکیه بر اتحاد ملی و توانمندیهای داخلی است.
وی با انتقاد از رفتار برخی دولتها و نهادهای بینالمللی افزود: کشورهای اروپایی و آمریکا که امروز ادعای دفاع از حقوق بشر میکنند در عمل تقسیمکار کرده و منافع خود را دنبال میکنند؛ نباید از آنها انتظار تعهد و پایبندی به پیمانها داشت.
امامجمعه اهواز همچنین خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی خواستار اقدام جدی برای تأمین کالاهای اساسی و مقابله با احتکار شد و گفت: مقام معظم رهبری تأکید کردهاند که کالای اساسی مردم باید تضمین شود؛ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید با کسانی که کالاها را انبار و بازار را دچار تلاطم میکنند، قاطعانه برخورد کنند و با احتکارکنندگان بهصورت جدی برخورد شود.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد تصریح کرد که استمرار نظارت و حضور مسئولان در میدان مشکلات معیشتی مردم را کاهش میدهد و گفت: دولت و مسئولان باید شب و روز در میان مردم باشند و مسائل اساسی آنان از جمله اشتغال و مسکن را پیگیری کنند تا اعتماد عموم جلب شود.
امامجمعه اهواز با اشاره به جایگاه مقاومت منطقهای و ارتباط با گروههای محور مقاومت، یادآور شد که ثبات و همبستگی داخلی و تقویت نیروهای مسلح و مقاومت از عوامل بازدارنده در برابر فشارهای خارجی است و از حضور و همراهی مردم تقدیر کرد.
