موسوی فرد: مطالبات معیشتی مردم با اقدام عملی پاسخ داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: نسخه‌های صرفاً اقتصادی به تنهایی قادر به حل مشکلات مردم نیست و انتظار می‌رود برخورد با گران‌فروشی و تخلفات بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: اگر در سال‌های گذشته با چند مفسد اقتصادی برخورد قاطع و بازدارنده صورت می‌گرفت، امروز شاهد این حجم از نابسامانی‌ها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نبودیم.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد ناآرامی و آشوب در کشور هستند، گفت: انتظار مردم از مسئولان و مقامات کشور این است که در برابر گرانی‌ها اقدام جدی، مؤثر و اساسی انجام دهند.

حجت الاسلام موسوی فرد تصریح کرد: پیوند و همبستگی مردم در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان داد که ملت ایران تا چه اندازه پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند و همین همراهی ایجاب می‌کند که مطالبات آنان با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود.

وی بیان داشت: پرداخت وام‌های فرزندآوری، ازدواج، مسکن و ودیعه مسکن از مطالبات جدی مردم است و مسئولان باید با عزم قوی‌تری در جهت تحقق این مطالبات گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در بخش پایانی سخنان خود از مسئولان استان خواست پس از بارندگی‌های اخیر، برخی مناطق اهواز را به صورت میدانی مورد بازدید قرار دهند و برای رفع مشکلات آب‌گرفتگی و فاضلاب، اقدامات فوری و عملی انجام دهند.