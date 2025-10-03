به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حمید رضا نبوی چاشمی در نخستین خطبه های نماز جمعه خود درمقام امام جمعه مهدیشهر در مصلای این شهرستان با بیان اینکه تقوا راه برون رفت از مشکلات و گرفتاری ها است، ابراز کرد: این بعد فقط فردی نیست در بعد سیاسی و اجتماعی و حاکمیتی نیز تقوا گره گشایی می کند.

وی با بیان اینکه تقوا یعنی تبعیت نکردن از شیطان و مطیع اوامر خدا بودن و دوری کردن از محرمات، افزود: در روزگار ما همانطور که رهبر کبیر انقلاب (ره) با تدبیر و درایت شان نام آمریکا را شیطان بزرگ نهادند، تکلیف ما روشن شده است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه تقوا در عرصه سیاسی یعنی اسیر فریبکاری آمریکا این شیطان بزرگ نشدن، تاکید کرد: در دنیای امروز، تقوا به معنای شناخت عرصه های فتنه و گام نگذاشتن در مسیر فریبکاران بزرگ دنیا است.

نبوی چاشمی با بیان اینکه در دنیای امروز شاهد هستیم که اسرائیل غزه را به خاک و خون می کشد، گفت: آمریکا قطع نامه ها علیه این جنایت را وتو کرده و با کمال وقاحت، اعلام می کند که حامی اسرائیل است و تسلیحات نظامی به این رژیم خون خوار می دهد.

وی با بیان اینکه آمریکا اسرائیل را مانند سگ هار در منطقه رها کرده و فتنه انگیزی می کند، افزود: آمریکا در اوج مذاکره با کشورمان دسیسه ای کرده و به خاک کشورمان تعرض می کند تا بهترین فرزندان این دیار و فرماندهان عالیقدر و دانشمندان ما را به شهادت می رساند و بازهم با فریبکاری صحبت از مذاکره می کند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام نبوی هفته گذشته به عنوان امام جمعه مهدیشهر معرفی و از خدمات حجت الاسلام بارانی در مقام امامت جمعه سابق این شهرستان تقدیر شد.