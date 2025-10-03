  1. استانها
روایت سیره فاطمی برای زائر کوچولوهای آستان مقدس بانوی کرامت

قم- خادمان رواق کودک حرم مطهر در ایام رحلت بانوی کرامت به صورت سیار با حضور در شبستان‌ها و رواق‌های آستان مقدس روایتگر سیره و سبک زندگی حضرت معصومه(س) هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام رحلت بانوی کرامت خادمان رواق کودک حرم مطهر به صورت سیار با حضور در شبستان‌ها و رواق‌های آستان مقدس بانوی کرامت روایتگر سیره و سبک زندگی حضرت معصومه (س) با لحنی کودکانه و در قالب نمایش برای زائر کوچولوهای آستان مقدس بانوی کرامت بیان می کنند.

در این طرح کودکانه که با قصه‌گویی و نمایش عروسکی انگشتی همراه است، مبلغان حرم مطهر، کودکان را گرد هم جمع کرده و برای آنها از تولد تا رحلت بانوی کرامت را در قالب قصه و نمایش بیان می کنند.

بیان ویژگی های حضرت معصومه (س) در خردسالی و کودکی تبیین جایگاه علمی و معنوی بانو، تبیین جایگاه بانو در نزد امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد و دیگر ائمه علیهم السلام و همچنین بیان اهمیت زیارت بانوی کرامت و احادیث مرتبط با سیره و سبک زندگی و زیارت بانو از دیگر مباحثی است که در قالب این محافل و گعده‌های کودکانه برای زائر کوچولوهای آستان مقدس بانوی کرامت تبیین می شود.

این طرح در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای زائران کوچک آستان مقدس بانوی کرامت اجرا می شود.

روزانه در هر نوبت چندین گعده برای کودکان برگزار شده و با توجه به ازدحام جمعیت در آستان به صورت میانگین در هر گعده بیش از ۱۵ تا ۲۰ کودک به صورت میانگین حضور دارند.

پذیرایی از کودکان با متبرکات و خوراکی های متنوع فاطمی پایان بخش این گعده و گردهمایی کودکانه در آستان مقدس بانوی کرامت است.

