روایت سیره فاطمی برای زائر کوچولوهای آستان مقدس بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام رحلت بانوی کرامت خادمان رواق کودک حرم مطهر به صورت سیار با حضور در شبستان‌ها و رواق‌های آستان مقدس بانوی کرامت روایتگر سیره و سبک زندگی حضرت معصومه (س) با لحنی کودکانه و در قالب نمایش برای زائر کوچولوهای آستان مقدس بانوی کرامت بیان می کنند.

در این طرح کودکانه که با قصه‌گویی و نمایش عروسکی انگشتی همراه است، مبلغان حرم مطهر، کودکان را گرد هم جمع کرده و برای آنها از تولد تا رحلت بانوی کرامت را در قالب قصه و نمایش بیان می کنند.

بیان ویژگی های حضرت معصومه (س) در خردسالی و کودکی تبیین جایگاه علمی و معنوی بانو، تبیین جایگاه بانو در نزد امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد و دیگر ائمه علیهم السلام و همچنین بیان اهمیت زیارت بانوی کرامت و احادیث مرتبط با سیره و سبک زندگی و زیارت بانو از دیگر مباحثی است که در قالب این محافل و گعده‌های کودکانه برای زائر کوچولوهای آستان مقدس بانوی کرامت تبیین می شود.

این طرح در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای زائران کوچک آستان مقدس بانوی کرامت اجرا می شود.

روزانه در هر نوبت چندین گعده برای کودکان برگزار شده و با توجه به ازدحام جمعیت در آستان به صورت میانگین در هر گعده بیش از ۱۵ تا ۲۰ کودک به صورت میانگین حضور دارند.

پذیرایی از کودکان با متبرکات و خوراکی های متنوع فاطمی پایان بخش این گعده و گردهمایی کودکانه در آستان مقدس بانوی کرامت است.