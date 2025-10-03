حضرت معصومه(س)محور نشر علوم دینی و الگوی زنان مؤمن در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی پیش از ظهر جمعه در مراسم حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان نقش تاریخی حضرت فاطمه معصومه (س) خاطرنشان کرد: این بانوی بزرگوار با پیروی محض از ولایت پدر و برادر، مأموریت خود را در زمانه خویش بهخوبی ایفا کرد و هجرت ایشان از مدینه به سوی طوس، نمود بارزی از ولایتپذیری است، هرچند مقصد قم در نهایت تحقق یافت.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با تأکید بر اهمیت دفن حضرت معصومه (س) در قم افزود: این اقدام نقشهای الهی بود تا شهر قم به قبله شیعیان و مرکز نشر معارف اهلبیت (ع) تبدیل شود و وجود ایشان منشأ رشد حوزه علمیه قم و تربیت عالمان بزرگ گردید.
عابدینی درباره مأموریت آخرالزمانی حضرت معصومه (س) اظهار داشت: با استقرار در قم، ایشان محور نشر علوم دینی و الگویی برای زنان مؤمن در سراسر جهان شدند و جایگاهشان در گسترش تعلیمات اسلامی بهمرور آشکار میگردد.
وی با تأکید بر نقش زنان در دوران آخرالزمان گفت: روایات بیان میکنند که دشمنان بیشترین هجمه خود را به جوانان و زنان خواهند داشت، اما دین الهی حجتهایی چون حضرت مریم (س)، حضرت زهرا (س) و حضرت معصومه (س) را برای الگوگیری زنان قرار داده است.
استاد حوزه علمیه نمونههایی از نقش زنان در تاریخ اسلام همچون «ماریه سعدیه» در بصره و «زینب انصاری» در عصر پیامبر (ص) را بیان کرد و افزود: زنان میتوانند منشأ اعزام یاران کربلا یا طرح سؤالات اساسی دینی برای جامعه باشند. پیامبر اکرم (ص) نیز تأکید کردهاند که جهاد زن در مدیریت خانه با محبت و ایثار، برابر پاداش جهاد مردان است.
حجتالاسلام عابدینی در ادامه جایگاه خانواده را تشریح کرد و گفت: زن نقش ملات را در خانه ایفا میکند و اعضای خانواده را بهگونهای به هم پیوند میدهد که انسجام جامعه به استحکام خانوادهها و ایفای صحیح نقش زنان وابسته است.
وی با اشاره به حرکت عاشقانه حضرت معصومه (س) به سوی برادر و استقرار ایشان در قم افزود: این بانوی بزرگوار محور محبت و سرسپردگی به ولایت شد و امروز حرم مطهر ایشان باید پایگاه تحقق نقش زن در جامعه اسلامی و خنثیکننده توطئههای آخرالزمانی دشمنان باشد.
حجتالاسلام عابدینی با یادآوری فداکاریهای حضرت زینب (س) و نقش بانوان اهلبیت (ع) در تاریخ، تأکید کرد: زنان با الگوگیری از حضرت معصومه (س) میتوانند جامعه را به سمت انسجام، استحکام و مقابله با فتنههای آخرالزمان هدایت کنند.
