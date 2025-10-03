عبادی: بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: حضرت فاطمه معصومه (س) نماد یک بانوی مجاهد و ایثارگر است که با اخلاص در مسیر یاری امام زمان خود گام برداشت و الگویی ماندگار برای زنان و مردان مؤمن به شمار میرود.
وی با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: این ایام را به همه مجاهدان فراجا تبریک و تهنیت عرض میکنیم و به مقام شامخ شهدای والامقام به ویژه شهدای عزیز فراجا درود میفرستیم. امروز نیروهای مخلص فراجا با ایثار، ولایتمداری و عشق به وطن، امنیت کشور را تضمین کردهاند و ملت ایران اسلامی قدردان مجاهدتهای آنان است.
امام جمعه بندر امام خمینی در ادامه با اشاره به بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بزرگترین مبارزه با آمریکا و عامل بیاثر کردن فشارهای ظالمانه دشمنان، کار کردن و مجاهدت عالمانه مسئولان برای اصلاح امور کشور است.
حجتالاسلام عبادی با تأکید بر جایگاه مردم در پایداری انقلاب افزود: ملت ایران اسلامی در همه شرایط سخت پشتیبان نظام بودند و هرگز از آرمانهای انقلاب کوتاه نیامدند؛ بنابراین مسئولان باید قدردان چنین ملتی باشند.
وی ادامه داد: مسئولان باید خدمتگزاری را یک افتخار بدانند و با صداقت، تعهد و تقوا در مسیر جلب رضایت مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی حرکت کنند.
امام جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون هزاران شهید است و همه ما برای حفظ و اعتلای آن وظیفه سنگینی بر دوش داریم؛ بهترین راه امیدآفرینی در میان مردم، خدمت صادقانه به آنان است.
