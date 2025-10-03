  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

عبادی: بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت صادقانه به مردم است

عبادی: بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت صادقانه به مردم است

اهواز-امام جمعه بندر امام خمینی گفت: بزرگ‌ترین مبارزه با آمریکا و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تلاش صادقانه و خالصانه مسئولان برای اصلاح امور کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: حضرت فاطمه معصومه (س) نماد یک بانوی مجاهد و ایثارگر است که با اخلاص در مسیر یاری امام زمان خود گام برداشت و الگویی ماندگار برای زنان و مردان مؤمن به شمار می‌رود.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: این ایام را به همه مجاهدان فراجا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و به مقام شامخ شهدای والامقام به ویژه شهدای عزیز فراجا درود می‌فرستیم. امروز نیروهای مخلص فراجا با ایثار، ولایت‌مداری و عشق به وطن، امنیت کشور را تضمین کرده‌اند و ملت ایران اسلامی قدردان مجاهدت‌های آنان است.

امام جمعه بندر امام خمینی در ادامه با اشاره به بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بزرگ‌ترین مبارزه با آمریکا و عامل بی‌اثر کردن فشارهای ظالمانه دشمنان، کار کردن و مجاهدت عالمانه مسئولان برای اصلاح امور کشور است.

حجت‌الاسلام عبادی با تأکید بر جایگاه مردم در پایداری انقلاب افزود: ملت ایران اسلامی در همه شرایط سخت پشتیبان نظام بودند و هرگز از آرمان‌های انقلاب کوتاه نیامدند؛ بنابراین مسئولان باید قدردان چنین ملتی باشند.

وی ادامه داد: مسئولان باید خدمت‌گزاری را یک افتخار بدانند و با صداقت، تعهد و تقوا در مسیر جلب رضایت مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی حرکت کنند.

امام جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون هزاران شهید است و همه ما برای حفظ و اعتلای آن وظیفه سنگینی بر دوش داریم؛ بهترین راه امیدآفرینی در میان مردم، خدمت صادقانه به آنان است.

کد خبر 6610112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها