به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: سی و یکم شهریور آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و به روح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) و شهدای سرافراز ایران اسلامی درود می‌فرستیم.

وی افزود: صدام به عنوان ابزار دنیای استکبار علیه ایران اسلامی جنگ را آغاز کرد و مهم‌ترین هدف دشمنان از این جنگ، براندازی نظام نوپای اسلامی بود که موفق به آن نشدند و با وجود آن همه تجهیزات، پشتیبانی مهمات، نیرو و سازمان اطلاعات قوی مغلوب عظمت ملت ایران شدند.

خطیب جمعه بندر امام خمینی خاطرنشان کرد: ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعثی عراق بر اساس محاسبات خود فتح یک هفته‌ای تهران را در سر می‌پرورانید و در روزهای نخست جنگ، تا دروازه‌های اهواز و خرمشهر پیشروی کرد، اما این نقش ولایت‌پذیری مردم غیور ایران اسلامی بود که همچون سدی مستحکم، مانع ادامه پیشروی‌های رژیم بعث عراق شد و در ادامه جنگ نیز پیروزی‌های به دست آمده، همگی در سایه ولایت‌پذیری و تبعیت از فرمانده کل قوا بود.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی باز هم با تبعیت از ولایت فقیه در پاسداشت از انقلاب اسلامی، با حفظ وحدت و توکل بر خداوند متعال و باور به قدرت نظامی نیروهای مسلح ایران اسلامی، دشمن را از رسیدن به اهداف خود مأیوس کرد و مشت محکمی به دهان همه مستکبران عالم زد.

وی اضافه کرد: امروز هم همه مسئولان بدانند، پیروی و تبعیت از ولایت فقیه رمز سربلندی و استقامت ملت ایران است.

امام جمعه بندر امام خمینی در فراز دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، تصریح کرد: با توجه به اینکه در بندر امام خمینی (ره) ۲۲ هزار دانش‌آموز مشغول تحصیل هستند این دانش‌آموزان نیازمند امکانات مناسب آموزشی هستند.

حجت سلام عبادی یادآور شد: انتظار می‌رود همه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به ویژه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و بندری به آموزش و پرورش کمک کنند و در کنار متولیان این امر، مشکلات مدارس را برطرف کنند.

وی در پایان اضافه کرد: بنده به سهم خودم از تلاش‌های خالصانه مجموعه آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره) در راستای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش تقدیر و تشکر می‌کنم.