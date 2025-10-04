از آغاز جشنواره فیلم کودک تا تغییر ناگهانی یک مدیرکل

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

جشنواره جهانی فیلم فجر ۵ آذر در شیراز برگزار می‌شود

هفته پیش، روح‌الله حسینی دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام کرد که مهلت ارسال آثار برای چهل‌وسومین دوره جشنواره تا نهم مهر ادامه دارد و تاکنون آثار متنوعی از کشورهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است و از برگزاری احتمالی این دوره جشنواره در شیراز خبر داد.

روز گذشته اما فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری مهدی آشنا منتشر شد که در این فراخوان به صراحت ذکر شده که چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با دبیری سید روح‌الله حسینی ۵ تا ۱۲ آذر سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، به دبیری مهدی آشنا با محورهای روایت صلح، ایستادگی و جنگ برگزار می‌شود.

در فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده است: ایران سرزمینی است ریشه‌دار در تاریخ، با فرهنگی چند هزار ساله و تمدنی غنی. از دل خاک کهن این سرزمین، صدای دوستی و مهر برخاسته و مردمانش همواره زبان به صلح گشوده‌اند. مردمی که زندگی را شایسته عشق می‌دانند، نه جنگ و همین فرهنگ ژرف و والای ایرانی، اجازه نداده که زیر بار ظلم و ستم برویم. همواره در کنار مظلومان و آزادگان جهان بایستیم. در راستای این باور، جشنواره امسال قصد دارد آثار هنرمندانی را که گوشه‌ای از تحمیل شوم جنگ بر ملت‌های مظلوم و آزاده را روایت می‌کنند، در قالب عکس و ویدئو جمع‌آوری و در معرض دید عموم قرار دهد.

آغاز سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان در اصفهان / دبیر در نشست خبری چه گفت؟

سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه جمعه ۱۱ مهر در شهر اصفهان افتتاح شد. پیش از این نیز، مراسم معنوی افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، صبح جمعه ۱۱ مهر با ادای احترام حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم زاده شهردار و جمعی از مدیران شهری و جشنواره به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و کودکان مظلوم جنگ غزه در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

بیانیه افتتاحیه معنوی مراسم توسط خبرنگاران نوجوان به ۲ زبان فارسی و انگلیسی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: «ایران، این کهن‌بوم پرشکوه تاریخ و فرهنگ، بار دیگر به میعادگاه شادمانی، امید و هنر بدل شده است؛ و نقش جهان، نگین بی‌بدیل اصفهان، با طنین خنده‌ها و شور بی‌پایان کودکان، صحنه تجلی رویاهایی می‌شود که از قلب‌های کوچک اما اندیشه‌های بزرگ سرچشمه می‌گیرند. زنگ سی‌وهفتمین جشنواره امسال، در گلستان شهدا به صدا در می‌آید؛ جایی که عطر ایثار و خون پاک شهیدان، فضای آن را آکنده ساخته و یادآور فداکاری و از خودگذشتگی است، جایی که این بزرگ مردان برای ماندگاری لبخند بر لب کودکان و نوجوان، زنان و مردانش از جان خود گذشتند.»

همچنین در هفته‌ای که گذشت، نشست خبری سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور حامد جعفری دبیر رویداد در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

حامد جعفری در این نشست توضیح داد: امسال جشنواره علاوه بر اصفهان در ۱۹ استان دیگر نیز به نمایش درمی‌آید. ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره بودند که حدود ۸ فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه، ۱۹ فیلم کوتاه در بخش مسابقه و ۱۱ انیمیشن در بخش انیمیشن جشنواره حضور دارند. ۱۸۳ اثر در بخش بین‌الملل مورد بازبینی قرار گرفت و ۹ فیلم بلند داستانی، ۹ فیلم کوتاه و انیمیشن در بخش مسابقه حضور دارند. بنای ما این بود که جشنواره امسال به صورت یکپارچه با بخش بین‌المللی برگزار شود اما به دلیل محدودیت‌ها بخش ملی و بین‌المللی مانند سال‌های گذشته جدا هستند.

به گفته وی، بزرگداشت زهره شکوفنده پیشکسوت دوبله، بزرگداشت داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) و نکوداشت مهدی مسعودشاهی مدیر فرهنگی فقید در جشنواره برگزار می‌شود.

در ابتدای تشکیل شوراهای مشورتی جشنواره فیلم کودک و نوجوان، قرار بر این بود که این دوره جشنواره در شهر اصفهان برگزار نشود اما پس از مدتی دوباره قرار شد در اصفهان برگزار شود.

حامد جعفری درباره حواشی برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان نیز گفت: اکنون باید تمام تمرکزمان را روی این بگذاریم که جشنواره به بهترین شکل ممکن در اصفهان برگزار شود اما حتما نشست بررسی و آسیب‌شناسی مکان برگزاری جشنواره، پس از برگزاری این رویداد برگزار خواهد شد.

قرارهای هفت سینمایی‌ها در بنیاد فارابی

طی هفته گذشته، سلسله نشست‌های «قرار هفت» به همت جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مرکز آموزش‌های هنری و سینمایی دارالفنون و اندیشکده امید در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

دومین جلسه از سلسله نشست‌های «قرار هفت» با حضور رضا بابک بازیگر سینما، بابک نکویی کارگردان سینمای انیمیشن و طراح پوستر سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، آزیتا حاجیان بازیگر سینما و امیر مشهدی‌عباس کارگردان تئاتر و دبیر چند دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان درباره سینمای کودک و آسیب‌هایی که با آن مواجه است، برگزار شد.

محمدرضا شریفی نیا و رسول صدرعاملی در سومین نشست «قرار هفت» درباره غفلت سینمای ایران از نوجوانان قهرمان در دوران دفاع مقدس، با موضوع کنش‌گری نوجوان و سینمای دفاع مقدس سخن گفتند.

خبرهایی از جشنواره فیلم کوتاه و اعلام همه فیلم‌های بخش‌های مختلف

۳۵ فیلم کوتاه اقتباسی بخش «کتاب و سینما»، فیلم‌های راه‌یافته از بخش ملی به بخش بین‌الملل، ۵۷ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی، ۲۲ فیلم مستند پذیرفته‌شده بخش ملی، برای حضور در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مشخص شدند.

همچنین، مجموعه نشست‌های «بیست» در چهل و دومین جشنواره فیلم تهران برای نهمین سال متوالی برگزار می‌شود. این رویداد که در هشت دوره گذشته همواره با استقبال فیلمسازان، دانشجویان و علاقه‌مندان سینما همراه بوده، امسال نیز با رویکردی نوگرایانه و متفاوت ادامه خواهد یافت.

در این دوره، ۱۰ نشست تخصصی سینما و ۱۰ نشست بین‌رشته‌ای برگزار می‌شود تا فرصتی تازه برای توسعه دانش، تبادل تجربیات و گفتگو میان حوزه‌های متنوع سینما و هنر فراهم آید. نشست‌های امسال با طراحی نوین و نگاهی علمی‌تر شکل گرفته‌اند تا فضایی دانش‌محور برای شرکت‌کنندگان ایجاد کنند و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر هنرجویان و علاقه‌مندان را از مباحث ارائه‌شده فراهم سازند.

نام‌نویسی در این نشست‌ها از تاریخ شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت www.iycs.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

جعفر دهقان نشان درجه یک هنری گرفت

در هفته‌ای که گذشت، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آئین اهدای گواهینامه درجه یک هنری به جعفر دهقان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با حضور رئیس سازمان سینمایی و جمعی از هنرمندان و مدیران برگزار شد.

پیش از آغاز مراسم فیلم «بوی پیراهن یوسف» ساخته ابراهیم حاتمی کیا و بازی جعفر دهقان که توسط فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است، نمایش داده شد.

در این مراسم، محسن علی اکبری، جهانبخش سلطانی، سیداحمد میرعلایی، محمدرضا شرف‌الدین، علی رویین‌تن، ناصر شفق موسس و اولین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، اسماعیل براری، داریوش بابائیان و حبیب‌الله بهمنی به ذکر خاطراتی از کار با جعفر دهقان پرداختند.

علی اکبری گفت: جعفر دهقان همیشه رفیق خوبی است که با روحیه بسیار بالا و انرژی بسیار مثبتی که به گروه می‌دهد کارهای نشدنی را به شدن تبدیل می‌کند. او پرکارترین و وفادارترین بازیگر سینمای دفاع مقدس است.

همچنین، جهانبخش سلطانی بازیگر نیز اظهار کرد: ما با جعفر دهقان در دفاع مقدس دورانی داشتیم و سینما وسیله‌ای شد که ما با او حتی ارتباط خانوادگی پیدا کنیم.

جعفر دهقان نیز گفت: ۱۲ سالم بود کار تئاتر را شروع کردم و قبل از انقلاب یکی از شاگردان زنده یاد سعید کشن فلاح بودم که آن موقع ایشان دانشجوی هنرهای دراماتیک بود و تئاتر می‌خواند. پس از پیروزی انقلاب جذب حوزه هنری شدم و در زمان جنگ به نوعی وظیفه خودم می‌دانستم و می‌گفتم یا باید کار هنری انجام بدهم و یا در کنار رزمنده‌ها بایستم و سلاح به دست بگیرم و بجنگم و اگر پشت خاکریز هستم باید کارهایی را انجام بدهم که بتوانم دل بچه‌ها را شاد کنم. این بود که اولویتم را در انتخاب کارهای دفاع مقدس گذاشتم و خوشبختانه طوری شد که پرکارترین و بهترین بازیگر سینمای دفاع مقدس به انتخاب مردم در سال شدم. متاسفانه یک سری از دوستان سینماگر می‌گفتند بچه‌هایی که فیلم‌های دفاع مقدس کار می‌کنند بازیگر نیستند! و فقط به درد فیلم‌های جنگی می‌خورند. اما من تلاش کردم ژانرهای مختلف کار کنم و با اکثر دوستانی که امشب اینجا حضور دارند همکاری داشتم و تجربه کسب کردم اما هیچ وقت نگفتم که من بازیگرم. گفتم هر که هرچه می‌خواهد بگوید مهم مردم هستند که احساس می‌کنم خیلی محبت‌شان شامل حالم شده است.

اعلام فیلم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی ایسفا

هفته گذشته، داوری مرحله سوم پانزدهمین دوره جوایز ایسفا (انجمن فیلم کوتاه ایران) با داوری ۱۳۸ فیلم در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار شد و ۲۴ فیلم به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

همچنین، در مراسمی در سالن سیف‌الله داد خانه سینما، پوستر پانزدهمین دوره جوایز ایسفا با حضور مجید برزگر طراح پوستر، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، هادی معنوی پور دبیر جوایز ایسفا و جمعی از سینماگران رونمایی شد.

انتشار فراخوان جشنواره مردمی فیلم عمار

شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» آغاز به کار کرد. هنرمندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به این جشنواره ارسال کنند.

در متن فراخوان این جشنواره آمده است که تجربه چندصدساله ملت ایران در مواجهه با استعمار، تحقیر، ترور، تحریم، سانسور، جنگ و نفوذ فرهنگی، تنها در قالب یک «نزاع تمدنی» قابل تحلیل است؛ نزاعی که امروز در قامت جنگ رسانه‌ای، تحریف گفتمان مقاومت، تخریب هویت اسلامی و تلاش برای القای ناکارآمدی جریان انقلابی تداوم دارد. به اعتقاد دبیرخانه جشنواره، در برابر چنین تهاجمی، هیچ سنگری مؤثرتر از جبهه هنر، اندیشه و رسانه متعهد نیست.

تغییر ناگهانی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم

در حکمی از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، مجتبی بهزادیان به جای میثم زندی به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب شد.

از مدت ها قبل اخباری مبنی بر جابه‌جایی میثم زندی از این سمت به گوش می رسید تا اینکه بالاخره این اقدام عملی شد و زندی بعد از تنها ۷ ماه از اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی کنار رفت تا اینکه در آغاز فصل برگزاری جشنواره ها مجتبی بهزادیان جایگزین وی شود.