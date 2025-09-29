به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سومین جلسه از سلسله نشست‌های «قرارِ هفت» روز سه‌شنبه ۸ مهر ساعت ۱۰ با موضوع «کنش‌گری نوجوان و سینمای دفاع مقدس» در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

در این نشست محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون و رسول صدرعاملی کارگردان و تهیه‌کننده سینما حضور دارند و فیلم «باشو، غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی نمایش داده می شود.

این نشست به همت جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مرکز آموزش‌های هنری و سینمایی دارالفنون و اندیشکده امید برگزار می‌شود.

پیش از این، اولین جلسه از سلسله نشست‌های «قرارِ هفت» با موضوع «مروری بر کارنامه ده سال اخیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان» و دومین جلسه نیز با موضوع «بازنمایی تصویر کودک و نوجوان در سینمای ایران» برگزار شده بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به خیابان ۳۰ تیر، موزه آبگینه، بنیاد سینمایی فارابی مراجعه کنند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.