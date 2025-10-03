مدال برنز اباذری در لیگ جهانی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مرحله پایانی رقابت های لیگ جهانی کاراته وان سری آ در سال ۲۰۲۵ به میزبانی کوالالامپور مالزی از صبح امروز (جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴) با برگزاری رقابت های کاتا انفرادی بانوان و آقایان و کومیته اوزان ۸۴+ آقایان و ۶۸+ بانوان پیگیری شد که صالح اباذری موفق به کسب نشان برنز شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان با برتری ۶ بر صفر مقابل نماینده مصر، در دور دوم کاراته کا ایتالیا را با نتیجه ۴ بر صفر پشت سر گذاشت و در رقابت سوم خود با نتیجه ۲ بر یک مقابل ژاپن شکست خورد و با راهیابی نماینده ژاپن به فینال، اباذری راهی جدول رپه شارژ شد.



در دور اول جدول شانس مجدد با نتیجه ۷ بر ۲ نماینده اندونزی را پشت سر گذاشت و سپس با نتیجه ۲ بر صفر مقابل دیگر کاراته کا کشور ایتالیا به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد. اباذری در رقابت کسب نشان برنز با نتیجه ۹ بر صفر کاراته کا فرانسه را شکست داد و صاحب مدال برنز رقابت های لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵ شد.



دیگر کاراته کاهای ایرانی حاضر در روز اول این رقابت ها، دستشان از رسیدن به مدال لیگ جهانی سری آ کوتاه ماند. فردا و در دومین روز این مسابقات، کاتا تیمی بانوان و آقایان، کومیته اوزان ۵۰- و ۵۵- بانوان و اوزان ۶۰- و ۶۷- آقایان پیگیری خواهد شد.