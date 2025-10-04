  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

دو مدال طلا و نقره ملی پوش سابق کاراته ایران در ژاپن

دو مدال طلا و نقره ملی پوش سابق کاراته ایران در ژاپن

رقابت های کاراته قهرمانی جهان در سبک شوتوکان با کسب دو مدال طلا و نقره توسط عضو سابق تیم ملی کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابت‌های جهانی سبک فوق با حضور کاراته کاهای بیش از ۳۸ کشور از پنج قاره در ژاپن برگزار شد که در کنار موفقیت تیم اعزامی کشورمان، مدال آوری عضو پیشین تیم ملی ایران حائز اهمیت بود.

محمد مهدی جعفری که علاقمندان به کاراته مبارزات او را در دهه 60 و به خصوص در رقابت های قهرمانی آسیا، اقیانوسیه به یاد دارند در حالی موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره در این رقابت ها شد که در آستانه ورود به شصت و یکمین سال زندگی خود است.

وی در این مسابقات موفق شد در کومیته بالای 45 سال یک نشان طلا و در کاتای بالای 60 سال هم یک مدال نقره کسب کند. نتایجی که از آمادگی بدنی وی در نتیجه تمرینات مستمر خبر می دهد.

کد خبر 6610620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها