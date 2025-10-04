دو مدال طلا و نقره ملی پوش سابق کاراته ایران در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابت‌های جهانی سبک فوق با حضور کاراته کاهای بیش از ۳۸ کشور از پنج قاره در ژاپن برگزار شد که در کنار موفقیت تیم اعزامی کشورمان، مدال آوری عضو پیشین تیم ملی ایران حائز اهمیت بود.

محمد مهدی جعفری که علاقمندان به کاراته مبارزات او را در دهه 60 و به خصوص در رقابت های قهرمانی آسیا، اقیانوسیه به یاد دارند در حالی موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره در این رقابت ها شد که در آستانه ورود به شصت و یکمین سال زندگی خود است.

وی در این مسابقات موفق شد در کومیته بالای 45 سال یک نشان طلا و در کاتای بالای 60 سال هم یک مدال نقره کسب کند. نتایجی که از آمادگی بدنی وی در نتیجه تمرینات مستمر خبر می دهد.