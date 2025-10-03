  1. هنر
نمایش ۵ فیلم کوتاه از سینمای ایران در اتاوا

«شب سینمای کوتاه ایران» با نمایش ۷ فیلم کوتاه از فیلمسازان ایرانی چهارشنبه ۱۶ مهر در شهر اتاوا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش منتخبی از فیلم‌های کوتاه سینمای ایران، روز چهارشنبه ۱۶ مهر برابر با ۸ اکتبر ساعت ۱۸ در دانشگاه کارلتون (Carleton University) شهر اتاوا برگزار خواهد شد.

نمایش فیلم‌های این رویداد با همکاری «دانشگاه کارلتون» و «مؤسسه پند»، به انتخاب محمد حمزه‌ای و با مدیریت فواد اسدی انجام شده است.

هدف از این برنامه، معرفی دستاوردهای تازه سینمای کوتاه ایران و ایجاد فرصتی برای آشنایی مخاطبان بین‌المللی و فارسی‌زبان با روایت‌ها و تجربه‌های متفاوت فیلمسازان ایرانی است. حضور در این برنامه برای عموم رایگان خواهد بود و تمامی آثار با زیرنویس انگلیسی به نمایش درمی‌آیند.

فیلم‌های کوتاه «غیر موجه» ساخته محمدرضا خاوری، «قوی گنگ» از احسان عباسی، «دم اژدها» ساخته سعید کشاورز، «تطبیق» کاری از مهرداد حسنی، «خواب بی رویا» ساخته فواد اسدی، «سیلاژ» به کارگردانی فرهاد دل آرام و «دآبر» کاری از سعید نجاتی در این اکران روی پرده خواهند رفت.

این برنامه فرصتی برای علاقه‌مندان سینمای ایران و همچنین دانشجویان و پژوهشگران رشته فیلم و مطالعات فرهنگی خواهد بود تا با جریان‌های تازه فیلمسازی در ایران آشنا شوند.

