به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتولید سریال اجتماعی «دومان» با حضور شهاب حسینی به عنوان مشاور پروژه به پایان رسید.
«دومان» نخستین تجربه کارگردانی سعید غلامی است که پیشتر بهعنوان برنامهریز و دستیار با کارگردانانی همچون حسن فتحی و فرزاد مؤتمن همکاری داشته است.
این مجموعه با ایدهای از حسن عطارها، توسط بخش خصوصی تولید میشود و با صدور مجوز رسمی ساترا آماده شروع فیلمبرداری است.
در خلاصه داستان این سریال آمده است: «یک فعال بزرگ اقتصادی در آستانه سقوط قرار دارد. دختری با گذشتهای پنهان و وهمآلود به جمع خانواده بازمیگردد و این آغاز ماجراهایی پیچیده در زندگی افرادی است که هر افشاگری میتواند به قیمت جان یکی از آنها تمام شود. هیچکس آنطور که به نظر میرسد نیست.»
تهیهکنندگی «دومان» بر عهده اسماعیل کردی و سرمایهگذاری آن بر عهده ارسلان فعلهگری است. اسامی سایر بازیگران و عوامل تولید بهزودی اعلام خواهد شد.
عکس از نیما موسوی است.
