جزئیات فرود سخت بالگرد اعزامی در اشترانکوه؛ ۲ نفر مجروح شدند

سعید پورعلی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالگرد امدادی که برای نجات یک کوهنورد به منطقه «سنبران» اشترانکوه اعزام شده بود، دچار فرود سخت شده است.
وی افزود: خوشبختانه مرکز ای.او.سی (EOC) جمعیت هلالاحمر همچنان با تیم پروازی در تماس است و وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام این مرکز سرنشینان بالگرد در سلامت هستند اما بر اساس گزارشهای اولیه، دو نفر از آنان دچار جراحت شدهاند.
پورعلی تاکید کرد: اقدامات امدادی لازم برای انتقال مجروحان و پشتیبانی از تیم اعزامی در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی بهزودی اعلام خواهد شد.
بنابراین گزارش، جمعه ۱۱ مهرماه، یک کوهنورد در ارتفاعات «سنبران» اشترانکوه ازنا اعلام وضعیت اضطراری کرد. در پی این درخواست کمک، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد.
اظهارات اولیه مسئولان
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران لرستان به مهر اظهار داشت: ساعت ۱۴ امروز (جمعه) یک کوهنورد در ارتفاعات «سنبران» از توابع شهرستان ازنا دچار مشکل شد و از طریق تماس، وضعیت اضطراری خود را به نیروهای امدادی اعلام کرد.
وی افزود: در پی این تماس، تیمهای امدادی موضوع را بررسی کرده و بهمنظور تسریع در روند عملیات، یک فروند بالگرد هلالاحمر از استان کرمانشاه به منطقه اعزام شد.
محمد خوشنام اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلالاحمر لرستان هم شامگاه جمعه به مهر اعلام کرد: بالگرد اعزامی که برای کمک به این کوهنورد راهی منطقه شده بود، در ارتفاعات اشترانکوه دچار سانحه شده است.
وی افزود: تاکنون شش تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدهاند اما جزئیات دقیقتر از حادثه و شمار سرنشینان ظرف یک ساعت آینده مشخص خواهد شد.
گزارش معاون استاندار لرستان
از سوی دیگر، سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان عصر جمعه در گفتوگو با رسانهها توضیح داد: این بالگرد اعزامی از کرمانشاه حامل پنج امدادگر و چهار خدمه پروازی بوده است که در مسیر مأموریت از دسترس ارتباط رادیویی خارج شده بود.
وی با بیان اینکه هنوز گزارش موثقی از سقوط بالگرد دریافت نشده بود، افزود: با توجه به مشاهده دود در ارتفاعات و قطع ارتباط پروازی، احتمال وقوع حادثه مطرح شد.
پورعلی تصریح کرد: شرایط جوی در منطقه عادی بوده و گروههای امدادی پیاده از مسیر روستای کمندان در حال حرکت به سمت محل هستند؛ مسیری که حدود هفت تا هشت ساعت زمان برای رسیدن به نقطه حادثه نیاز دارد.
وی همچنین گفت: درباره اعزام بالگرد دیگر برای پرواز شبانه در ارتفاعات اشترانکوه، تصمیمگیری نهایی با نظر کارشناسان فنی خواهد بود.
