به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال آلومینیوم و شمس آذر در هفته ششم رقابت های لیگ برتر امروز جمعه ۱۱ مهر و از ساعت ۱۷:۱۵ با قضاوت ناصر جنگی در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سید مجتبی حسینی خاتمه یافت.

در همان دقیقه نخست، بازیکنان شمس آذر تحت هدایت وحید رضایی صاحب موقعیت بسیار خطرناکی شدند اما خلیفه، دروازه‌بان با تجربه آلومینیوم، با یک واکنش عالی توپ را دفع کرد تا دروازه تیمش بسته بماند. پس از آن، بازی در میانه میدان ادامه یافت و هر دو تیم موقعیت‌های متعددی را خلق کردند.

آلومینیوم با هدایت سید مجتبی حسینی تلاش داشت با نفوذهای سریع به خط دفاعی حریف فشار بیاورد، اما دفاع منسجم شمس آذر اجازه نداد خطر جدی ایجاد شود. نیمه نخست این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید، تا امید به تماشای یک نیمه دوم پرهیجان باقی بماند.

در نیمه دوم دیدار تیم‌های آلومینیوم و شمس آذر، بازی با هیجان و کشمکش زیادی ادامه یافت. در دقیقه ۵۷، امیرمحمد هوشمند، بازیکن آلومینیوم، به دلیل خطا روی بازیکن شمس آذر کارت زرد دریافت کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، داور نظر خود را تغییر داد و کارت قرمز مستقیم به هوشمند نشان داد تا آلومینیوم ۱۰ نفره شود.

در ادامه، صائب محبی، بازیکن شمس آذر که در نیمه اول کارت زرد گرفته بود، در دقیقه ۷۵ بار دیگر به دلیل خطا روی بازیکن آلومینیوم کارت زرد دوم را دریافت کرد و با کارت قرمز اخراج شد تا تیمش نیز با ۱۰ بازیکن به ادامه بازی بپردازد.

در دقیقه ۸۳، بهرام گودرزی با یک ضربه دقیق دروازه شمس آذر را باز کرد و حساب کار را یک بر صفر به سود آلومینیوم رقم زد. این پیروزی سوم پیاپی آلومینیوم در لیگ برتر بود و در عین حال اولین شکست شمس آذر را رقم زد تا روند تساوی‌های این تیم متوقف شود. با کسب این سه امتیاز، آلومینیوم ۹ امتیازی شد، در حالی که شمس آذر با ۲ امتیاز در انتهای جدول باقی ماند.