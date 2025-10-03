تساوی آلومینیوم و شمس آذر در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال آلومینیوم و شمس آذر در هفته ششم رقابت های لیگ برتر امروز جمعه ۱۱ مهر و از ساعت ۱۷:۱۵ با قضاوت ناصر جنگی در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در همان دقیقه نخست، بازیکنان شمس آذر تحت هدایت وحید رضایی صاحب موقعیت بسیار خطرناکی شدند اما خلیفه، دروازه‌بان با تجربه آلومینیوم، با یک واکنش عالی توپ را دفع کرد تا دروازه تیمش بسته بماند. پس از آن، بازی در میانه میدان ادامه یافت و هر دو تیم موقعیت‌های متعددی را خلق کردند.

آلومینیوم با هدایت سید مجتبی حسینی تلاش داشت با نفوذهای سریع به خط دفاعی حریف فشار بیاورد، اما دفاع منسجم شمس آذر اجازه نداد خطر جدی ایجاد شود. نیمه نخست این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید، تا امید به تماشای یک نیمه دوم پرهیجان باقی بماند.