۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

رضایی: از داوران فقط عدالت می‌خواهیم

قزوین - سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین با بیان اینکه از داوران فقط عدالت می‌خواهیم گفت: شاگردانم با انگیزه و همدلی بالا آماده دیدار برابر فجرسپاسی هستند و هدف همه ما، کسب سه امتیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی جمعه شب در نشست خبری پیش از دیدار با فجرسپاسی شیراز اظهار کرد: پس از پایان تعطیلات لیگ، تمرینات را با انگیزه و تمرکز بالا آغاز کردیم تا بتوانیم ضمن حفظ جایگاه تیم در لیگ، در دیدار فردا به پیروزی برسیم.
وی افزود: همه اعضای تیم با اتحاد و همدلی کار کردند و با تمام توان برای کسب سه امتیاز و خوشحال کردن مردم قزوین به میدان می‌رویم.

سرمربی شمس‌آذر قزوین با احترام به تیم فجرسپاسی گفت: تیم فجر مجموعه‌ای خوب و باسابقه است، اما ما برای برد وارد زمین می‌شویم و به تلاش و حمایت هوادارانمان دل بسته‌ایم.

رضایی با اشاره به غیبت دو بازیکن اصلی تیم اظهار کرد: متأسفانه میلاد و صاحب محبی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای جایگزین آن‌ها شده‌اند که امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ناداوری‌ها در هفته‌های اخیر اعتراض کرد و گفت: متأسفانه در چند بازی اخیر با وجود استفاده از VAR متضرر شدیم. در دیدار برابر ذوب‌آهن و گل‌گهر صحنه‌هایی وجود داشت که کارشناسان داوری نیز به اشتباهات اشاره کردند. از کمیته داوران انتظار داریم عدالت رعایت شود تا زحمات بازیکنان ما هدر نرود.

رضایی اضافه کرد: تیم ما مردمی است و مردم قزوین عاشق فوتبال هستند. وقتی عدالت داوری رعایت نشود، انگیزه بازیکنان و هواداران تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. ما فقط عدالت می‌خواهیم، نه امتیاز ویژه.

وی با گلایه از زمان‌بندی مسابقات گفت: بهتر بود دیدار ما به جای شنبه، در روز جمعه برگزار می‌شد تا تماشاگران بیشتری بتوانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند و تیم را حمایت کنند.

سرمربی شمس‌آذر در پایان تأکید کرد: همه اعضای باشگاه از مدیرعامل تا بازیکنان، با تعصب و غیرت برای سربلندی قزوین تلاش می‌کنند و امیدواریم با همت بچه‌ها و حمایت هواداران، فردا سه امتیاز را به دست آوریم.

