مرادی: داخل اتاق VAR ضعف هایی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال مرادی در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: نزدیک به ۴۸ دوربین در یک استادیوم برای پوشش دادن صحنه‌های بازی وجود دارد و در واقع ۴۸ خروجی ویدیویی از دوربین‌ها دریافت می‌شود. حالا مقایسه کنید با شرایط ما که در برخی استان‌ها پنج، ۶ یا هفت دوربین داریم و نهایتاً با تلاش محسن حکیم (مدیر پروژه VAR) در بعضی استان‌ها به ۱۱ دوربین می‌رسیم. این مقایسه نشان می‌دهد که تفاوت زیادی در کیفیت وجود دارد و قطعاً کیفیت تصویربرداری در حالت HD یا Full HD در عملکرد سیستم داوری و تحلیل صحنه‌ها اثرگذار است.

وی ادامه داد: زمانی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم صحنه‌ای را آنالیز کنیم، اما وقتی تصویر را زوم می‌کنیم رزولوشن آنقدر پایین می‌آید که تشخیص نمی‌دهیم توپ به چه بازیکنی برخورد کرده است؛ آیا به دست خورده، به پا یا به بدن. این‌ها مشکلاتی است که به توضیحات بخش کمک داور ویدیویی اضافه می‌شود. البته نسبت به سال گذشته تلاش زیادی شده و شرایط بهتر شده است.

مرادی افزود: موضوع VAR یک کار سه‌بُعدی است و شما باید فردی را در نزدیکی صحنه پیدا کنید تا مشخص شود کدام قسمت بدن بازیکن به توپ نزدیک‌تر است، سپس از آن نقطه تصویر را عمود کنید. این کار مهندسی است، نه یک کار ساده که تصور شود فقط نشستن پشت سیستم است.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تصریح کرد: من جایی خواندم که به دلیل همین حساسیت‌ها، فیفا از سیستم نیمه‌خودکار یا نیمه‌اتوماتیک در فناوری «هوک‌آی» استفاده می‌کند که در کمتر از ۲۰ تا ۲۵ ثانیه، یک انیمیشن از صحنه ارائه می‌دهد تا نشان دهد بازیکن در موقعیت آفساید بوده یا خیر. اما باید بدانید برای استفاده از چنین سیستمی، علاوه بر هزینه‌های بالایی که دارد، در هر نیمه از زمین باید بین ۶ تا ۹ دوربین تخصصی فقط برای بحث آفساید نصب شود.