به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر، امروز جمعه ۱۱ مهر چهار دیدار برگزار می‌شود که حساس‌ترین بازی میان پرسپولیس و گل‌گهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس خواهد بود.

مس رفسنجان - پیکان

مس رفسنجان تنها تیمی است که در این فصل هنوز طعم پیروزی را نچشیده است. شاگردان رسول خطیبی در ۵ بازی اخیر خود تنها ۲ امتیاز کسب کرده‌اند و در قعر جدول قرار دارند. در مقابل، تیم پیکان با هدایت سعید دقیقی نتایج به مراتب بهتری کسب کرده و امیدوار است روند مثبت خود را ادامه دهد. آمار تقابل‌های دو تیم نشان می‌دهد پیکان هنوز موفق به شکست مس نشده است؛ چرا که در ۹ دیدار گذشته، مس سه بار پیروز شده و شش بازی هم با نتیجه مساوی پایان یافته است. خطیبی در صورتی که نتواند تیمش را به اولین برد فصل برساند، احتمال زیادی دارد از سمت خود برکنار شود. این مسابقه از ساعت ۱۷ با قضاوت وحید زمانی در ورزشگاه شهدای مس برگزار خواهد شد.

آلومینیوم - شمس‌آذر

تیم فوتبال آلومینیوم در شرایطی میزبان شمس‌آذر است که دو پیروزی متوالی در هفته‌های اخیر به دست آورده و به دنبال سومین برد پیاپی خود است. در طرف دیگر، تیم شمس‌آذر با هدایت وحید رضایی در پنج دیدار اخیر خود به تساوی رسیده و رکوردی عجیب از خود به جای گذاشته است. این تیم فصل را با منفی ۳ امتیاز آغاز کرده و حالا با برد در این بازی خارج از خانه می‌تواند از قعر جدول فاصله بگیرد. تقابل‌های گذشته نشان می‌دهد در ۴ مصاف پیشین، آلومینیوم سه بار و شمس‌آذر یک بار برنده بوده‌اند و هیچ مسابقه‌ای بین این دو تیم با تساوی تمام نشده است. این دیدار از ساعت ۱۷:۱۵ با قضاوت ناصر جنگی در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.

پرسپولیس - گل‌گهر

پرسپولیس با هدایت وحید هاشمیان یکی از ضعیف‌ترین شروع‌های خود در لیگ برتر را تجربه کرده است و در ۵ بازی ابتدایی تنها یک برد به دست آورده است. سرخ‌پوشان در دو هفته اخیر با اعتراض شدید هواداران و شعارهایی علیه رضا درویش و وحید هاشمیان روبه‌رو شدند و حالا هواداران از تیمشان در بازی امروز تنها پیروزی می‌خواهند.

پرسپولیس در صورت شکست دادن گل‌گهر این شانس را دارد که حتی به صدر جدول صعود کند، اما شاگردان هاشمیان کار ساده‌ای مقابل تیم مهدی تارتار نخواهند داشت.

پرسپولیس برای این مسابقه همچنان چند مصدوم دارد؛ محمد عمری، رضا شکاری، محمدحسین صادقی، سرژ اوریه و اوستون ارونوف از جمله غایبان احتمالی هستند، هرچند احتمال بازگشت برخی از آنها وجود دارد.

در تاریخ تقابل‌های دو تیم، پرسپولیس در ۱۰ بازی، ۸ بار پیروز شده و دو دیدار نیز با تساوی خاتمه یافته است. گل‌گهر از زمان صعود به لیگ برتر تاکنون موفق به شکست پرسپولیس نشده و حالا تارتار و شاگردانش امیدوارند این طلسم را بشکنند. این بازی از ساعت ۱۸:۳۰ با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

ملوان - خیبر

بازی تیم‌های ملوان و خیبر که قرار بود روز پنجشنبه ۱۰ مهر برگزار شود، به دلیل بارش شدید باران یک روز به تعویق افتاد و امروز از ساعت ۱۷:۱۵ برگزار خواهد شد. ملوان بندرانزلی با ۶ امتیاز از ۵ بازی در رتبه دهم جدول قرار دارد و در ۵ دیدار اخیر خود یک برد، سه تساوی و یک شکست ثبت کرده است.

شاگردان مازیار زارع به دنبال کسب برد خانگی و جدا شدن از میانه جدول هستند. در طرف دیگر، خیبر خرم‌آباد با ۵ امتیاز از ۵ بازی در رده یازدهم جدول حضور دارد. این تیم در بازی‌های اخیر یک برد، دو تساوی و دو شکست داشته و به دنبال کسب پیروزی برای فرار از منطقه خطر است. این مسابقه با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

* مس رفسنجان - پیکان؛ ساعت: ۱۷:۰۰

* آلومینیوم - شمس‌آذر؛ ساعت: ۱۷:۱۵

* پرسپولیس - گل‌گهر؛ ساعت: ۱۸:۳۰

* ملوان - خیبر؛ ساعت: ۱۷:۱۵

شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

* سپاهان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۸:۱۵

* فولاد - تراکتور؛ ساعت: ۲۰:۱۵

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴

* چادرملو - استقلال؛ ساعت: ۱۸:۱۵