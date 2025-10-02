به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی های هفته ششم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از سوی کمیته داوارن به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه ۱۰ مهرماه
* ملوان بندرانزلی- خیبر خرمآباد
داوران:حسین زمانی، مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و مهدی جبرئیلی داور VAR: وحید کاظمی کمک: مهرداد خسروی ناظر: رضا عبدوس
*فجر سپاسی شیراز- استقلال خوزستان
داور: شبیر بهروزی کمک ها: محمدصالح عرب آبادی، حامد تازه پور و مصطفی بینش داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: غلامرضا ادیبی ناظر: علیرضا کهوری
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - پیکان تهران
داور: وحید زمانی کمک ها:حامد صفایی، سجاد نجفی نژاد و مسعود حقیقی داور VAR: میثم حیدری کمک: سیدحسین حسینی ناظر:حسین طالقانی
* آلومینیوم اراک- شمسآذر قزوین
داور: ناصر جنگی کمک ها: سعید زیبا، مرتضی یوسف شهریاری و شهاب محمدی داور VAR: پیام حیدری کمک: علی بای ناظر: محمود رفیعی
* پرسپولیس - گلگهر سیرجان
داور: کوپال ناظمی کمک: محمد عطایی، عباس پورحیدری، حامد سیری داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: علی احمدی ناظر: حسین خانبان
شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
*سپاهان - ذوب آهن
داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و حسین امیدی داور VAR: وحید کاظمی کمک: احمد محمدی ناظر: اسماعیل صفیری
* فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
داور:بیژن حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، محمد هاشمی نسب و ایمان کهیش داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: علیرضا مرادی ناظر: آرمان اسعدی
یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴
* چادرملو اردکان - استقلال تهران
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری داور VAR: امیر عرببراقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور
