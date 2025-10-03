سازمان ملل: صحبت از منطقه امن در جنوب غزه مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صندوق کودکان سازمان ملل متحد امروز جمعه تاکید کرد که هیچ مکان امنی برای پناه بردن فلسطینیانی که رژیم صهیونیستی به آنها دستور تخلیه شهر غزه داده است، وجود ندارد و مناطقی که برای آنها در جنوب تعیین شده است، چیزی جز «کمین‌گاه مرگ» نیست.

یونیسف با اعلام این مطلب تاکید کرد که مادران و نوزادان تازه متولد شده در غزه با شرایط سختی روبرو هستند و با کمبود گسترده تجهیزات پزشکی و ازدحام مجتمع ناصر در جنوب نوار غزه با بیماران خارج شده از شمال غزه مواجه هستند.

جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، از طریق یک لینک ویدیویی از غزه به خبرنگاران در ژنو گفت: وضعیت مادران و نوزادان تازه متولد شده در غزه هرگز بدتر از اکنون نبوده است. در مجتمع ناصر، ما راهروهای بیمارستان را مملو از زنانی می‌بینیم که تازه زایمان کرده‌اند.

جیمز الدر در مورد آنچه رژیم صهیونیستی آن را مناطق امن در نوار غزه می‌نامد، گفت: ایده وجود یک منطقه امن در جنوب مضحک است، زیرا بمب‌ها به طور قابل پیش‌بینی از آسمان فرود می آیند و مردم را می ترسانند و مدارسی که به عنوان پناهگاه‌های موقت تعیین شده‌اند را هدف قرار می دهند و ویران می کنند و خیمه های آوارگان به طور سیستماتیک توسط حملات هوایی سوزانده می‌شوند.

پیش از این آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز اعلام کرده بود که ده‌ها هزار فلسطینی مجبور به آوارگی مکرر با هزینه‌های گزاف هستند و دسترسی به غذا و آب همچنان محدود است. این آژانس خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به طور ایمن شد.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، با حمایت مطلق آمریکا، نسل‌کشی را در غزه مرتکب شده که منجر به شهادت ۶۶۲۲۵ نفر و زخمی شدن ۱۶۸۹۳۸ نفر شده است. بیشتر قربانیان کودکان و زنان هستند. همچنین در این مدت قحطی جان ۴۵۵ فلسطینی از جمله ۱۵۱ کودک را گرفته است.