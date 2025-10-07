  1. بین الملل
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

آنروا خبر داد: شهادت ۳۷۰ نفر از کارکنان آژانس در جنگ غزه

آژانس آنروا با صدور بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی از شهادت ۳۷۰ تن از کارکنان خود در غزه خبر داد و نوشت که زمان آتش بس فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی در روز هفتم اکتبر اعلام کرد که دو سال از جنگ طولانی مدت غزه سپری شده و در این مدت بیش از ۶۶۱۰۰ نفر به شهادت رسیده‌اند.

این بیانیه تصریح کرد که تقریباً تمامی ساکنان غزه آواره شدند و بیش از ۸۰ درصد از ساختمان‌ها تخریب یا دچار خسارت شده اند و بیش از ۳۷۰ نفر از کارکنان این آژانس نیز به شهادت رسیده‌اند.

آنروا در بیانیه خود تصریح کرد که زمان آتش بس و آزادی تمامی اسرا و افراد بازداشت شده فلسطینی در نوار غزه فرا رسیده است.

این بیانیه تاکید کرد که زمان رفع محاصره غزه و صدور مجوز برای ورود کمک‌های انسانی و تجاری به این منطقه با هماهنگی سازمان ملل متحد فرا رسیده است.

