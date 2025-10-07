آنروا خبر داد: شهادت ۳۷۰ نفر از کارکنان آژانس در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی در روز هفتم اکتبر اعلام کرد که دو سال از جنگ طولانی مدت غزه سپری شده و در این مدت بیش از ۶۶۱۰۰ نفر به شهادت رسیده‌اند.

این بیانیه تصریح کرد که تقریباً تمامی ساکنان غزه آواره شدند و بیش از ۸۰ درصد از ساختمان‌ها تخریب یا دچار خسارت شده اند و بیش از ۳۷۰ نفر از کارکنان این آژانس نیز به شهادت رسیده‌اند.

آنروا در بیانیه خود تصریح کرد که زمان آتش بس و آزادی تمامی اسرا و افراد بازداشت شده فلسطینی در نوار غزه فرا رسیده است.

این بیانیه تاکید کرد که زمان رفع محاصره غزه و صدور مجوز برای ورود کمک‌های انسانی و تجاری به این منطقه با هماهنگی سازمان ملل متحد فرا رسیده است.