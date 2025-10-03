فوت یکی از سرنشینان بالگرد سانحه دیده در اشترانکوه؛حال یک نفر وخیم است

مهدی پازوکی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: ساعت ۱۷ امروز، بالگرد امدادی در شهرستان ازنا فرود می‌آید و پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان را به منطقه اعزام می‌کند. در حین فرود در محل حادثه، بالگرد دچار سانحه شد.

جزئیات حادثه

وی افزود: در این سانحه، متأسفانه یک نفر از سرنشینان فوت کرده و یکی دیگر از اعضای تیم امداد و نجات هلال‌احمر در وضعیت وخیم قرار دارد.

پازوکی توضیح داد: سایر سرنشینان نیز زخمی شده‌اند و در حال حاضر در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی بتوانند اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

وضعیت سرنشینان و امدادرسانی

پازوکی تصریح کرد: پیش‌تر معاون استاندار لرستان اعلام کرده بود که سرنشینان سالم هستند، اما آخرین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که یک نفر جان خود را از دست داده و چند نفر دیگر زخمی شده‌اند. تیم‌های امداد و نجات در منطقه حضور دارند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: وضعیت حادثه تحت کنترل قرار دارد و نیروهای امدادی تخصصی در حال پیگیری وضعیت مجروحان هستند.

بنابراین گزارش، جمعه ۱۱ مهرماه، یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا اعلام وضعیت اضطراری کرد. در پی این درخواست کمک، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد.

محمد خوشنام اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال‌احمر لرستان هم شامگاه جمعه به مهر اعلام کرد: بالگرد اعزامی که برای کمک به این کوهنورد راهی منطقه شده بود، در ارتفاعات اشترانکوه دچار سانحه شده است.

وی افزود: تاکنون شش تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده‌اند.

از سوی دیگر، سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان عصر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح داد: این بالگرد اعزامی از کرمانشاه حامل پنج امدادگر و چهار خدمه پروازی بوده است که در مسیر مأموریت از دسترس ارتباط رادیویی خارج شده بود.

‌