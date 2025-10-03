تعداد شهدای حادثه بالگرد در اشترانکوه به ۲ نفر رسید

مهدی پازوکی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه یک نفر دیگر در سانحه فرود سخت بالگرد هلال احمر در اشترانکوه جان خود را از دست داده است.

وی توضیح داد: کمک خلبان محسن محراب‌زاده به خلبان شهید این حادثه پیوست تا تعداد شهدای این سانحه به دو نفر برسد.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه یک نفر از سرنشینان خودش را به پناهگاه «سن‌بران» رسانده است، بیان کرد: تیم پیشرو هنوز به محل حادثه نرسیده است تا بتوانیم از وضعیت سایر سرنشینان اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنیم.

تلاش تیم‌های امدادی ادامه دارد

وی افزود: تیم‌های امدادی در تلاش هستند تا به محل حادثه دسترسی پیدا کنند و اقدامات لازم برای انتقال مصدومان و بررسی کامل شرایط انجام شود.

امید به ادامه عملیات و امداد رسانی موفق

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تأکید کرد که عملیات امداد و نجات با جدیت ادامه دارد و همه تلاش‌ها بر حفظ جان افراد آسیب‌دیده و بررسی دقیق حادثه متمرکز است.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم‌های پیشرو به زودی به محل حادثه برسند تا اطلاعات کامل از وضعیت مصدومان و شرایط منطقه به دست آید.

بر اساس گزارش‌ها، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه، رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر، به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد. سایر سرنشینان زخمی شده‌اند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال احمر لرستان، نیز اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.