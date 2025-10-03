  1. استانها
تصادف تاکسی و تیبا در محور ایوانکی-شریف آباد؛ ۸ نفر مصدوم شدند

سمنان-‌ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد تاکسی پژو ۴۰۵ و تیبا در محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و گفت: این حادثه هشت مصدوم بر جای گذاشته است.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب جمعه برخورد تاکسی پژو ۴۰۵ و تیبا کیلومتر ۱۵ جاده ایوانکی ـ شریف آباد به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه مصدومیت هشت نفر را در پی داشته است، افزود: مصدومان امداد رسانی و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: پرهیز از رانندگی هنگام خستگی، رعایت فاصله طولی و داشتن سرعت مطمئنه و توجه به جلو از عوامل بروز این دست حوادث هستند.

