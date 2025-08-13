۲ حادثه واژگونی خودرو در میامی؛ ۱۰ نفر راهی بیمارستان شدند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو فقره واژگونی در محور میامی- سبزوار خبر داد و بیان کرد: یکی از این حوادث به واژگونی خودروی پراید و دیگری به خودروی لاماری اختصاص دارد که در مجموع ده نفر در این این اتفاق مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

وی با بیان اینکه حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری به مجموعه هلال احمر شهرستان میامی اطلاع رسانی شد، تاکید کرد: بلافاصله امدادگران این شهرستان به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان افزود: در پی حضور امدادگران هلال احمر شهرستان میامی در محل وقوع تصادف مشخص شد، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید است.

درخشان با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۲۲ محور میامی - سبزوار رخ داد، بیان کرد: امدادگران بلافاصله در بدو رسیدن به صحنه اقدام به آزادسازی و امدادرسانی به مصدومان کردند.

وی از مصدومیت پنج نفر در این حادثه خبر داد و گفت: این مصدومان با همکاری هلال احمر و اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان افزود: علت حادثه از سوی پلیس راه هنوز به صورت قطعی اعلام نشده اما خوب آلودگی و خستگی عامل اصلی واژگونی خودروها در شهرستان میامی است.

درخشان از واژگونی خودروی لاماری هم در همین جاده خبر داد و گفت: تیم امدادی پایگاه میاندشت به محل حادثه اعزام و به پنج مصدوم این حادثه امداد رسانی کردند که البته علت این حادثه هم هنوز مشخص نشده است.

وی همچنین از برگزاری رویدادهای آموزشی در فصل تابستان برای افزایش آگاهی‌های عمومی مردم در زمینه‌های مختلف امداد و نجات خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: در نمونه مشابه بوت‌کمپ آموزش همگانی احیای قلبی و ریوی (CPR) با حضور مربیان مجرب و منتخب در بوستان هلال احمر شهرستان گرمسار روز گذشته برگزار و مورد استقبال خوب مردم هم قرار گرفت.