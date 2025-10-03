به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن پیام تسلیت «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:
«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یرزقون
با قلبی آکنده از غم و اندوه، فقدان جناب آقای سید حسن میر قاضی، مهندس پرواز بالگرد جمعیت هلالاحمر را که عصر امروز (۱۱ مهرماه) در حین عملیات امداد و نجات در ارتفاعات اشترانکوه بر اثر شدت جراحات وارده در حادثه بالگرد این جمعیت به مقام شامخ شهادت نائل شد، به خانواده این شهید راه خدمت تسلیت میگویم و از خدای مهربان برای روح مطهر ایشان که در راه نجات جان همنوع از جان خویش گذشت، رحمت و مغفرت الهی و جایگاهی والا در بهشت برین مسئلت دارم. ان شاءالله خداوند متعال روح این همکار گرامی را با انبیا و اولیای الهی محشور و به بازماندگان محترم صبر عطا فرماید.
چنین شهادتی؛ سعادتی است که نصیب مردان خدا میشود تا در لحظاتی که برای نجات جان یک مصدوم تا هزاران پا صعود کردهاند، تقدیرشان لبیک به دعوت حضرت حق تعالی و عروجی سربلند به پیشگاه حق تعالی باشد.
برای مصدومان عزیز در این سانحه از پروردگار شفا و سلامت عاجل خواهانم.»
نظر شما