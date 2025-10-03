به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن پیام تسلیت «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:

«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یرزقون

با قلبی آکنده از غم و اندوه، فقدان جناب آقای سید حسن میر قاضی، مهندس پرواز بالگرد ‏جمعیت هلال‌احمر را که عصر امروز (۱۱ مهرماه) در حین عملیات امداد و نجات در ارتفاعات اشترانکوه بر اثر شدت جراحات وارده در حادثه بالگرد این جمعیت به مقام شامخ شهادت نائل شد، به خانواده این شهید راه خدمت تسلیت می‌گویم و از خدای ‏مهربان برای روح مطهر ایشان که در راه نجات جان همنوع از جان ‏خویش گذشت، رحمت و مغفرت الهی و جایگاهی والا در بهشت برین مسئلت دارم. ‏ان شاءالله خداوند متعال روح این همکار گرامی را با انبیا و اولیای الهی محشور و به ‏بازماندگان محترم صبر عطا فرماید.‏

چنین شهادتی؛ سعادتی است که نصیب مردان خدا می‌شود تا در لحظاتی که ‏برای نجات جان یک مصدوم تا هزاران پا صعود کرده‌اند، تقدیرشان لبیک به دعوت ‏حضرت حق تعالی و عروجی سربلند به پیشگاه حق تعالی باشد.‏

برای مصدومان عزیز در این سانحه از پروردگار شفا و سلامت عاجل خواهانم.‏»