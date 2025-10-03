تیم پیشرو به حادثه دیدگان بالگرد هلال احمر رسید؛ حال ۳ نفر وخیم است

مهدی پازوکی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر توضیح داد: تیم پیشرو به محل حادثه رسیده‌اند و در حال انجام اقدامات امدادی هستند.

وی گفت: در این میان سه نفر از سرنشینان در وضعیت وخیم قرار دارند، دو نفر جان خود را از دست داده‌اند و سایر افراد دچار آسیب‌های تروما از جمله شکستگی دست و دنده شده‌اند.

پازوکی افزود: در مجموع ۹ نفر در بالگرد حضور داشتند که شامل چهار نفر از کادر پروازی و پنج نفر از تیم امداد کوهستان بودند. تیم‌های تخصصی امدادی هم‌اکنون در منطقه مشغول عملیات نجات و ارائه کمک‌های لازم هستند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تأکید کرد که اقدامات امدادی با اولویت حفظ جان مصدومان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی از وضعیت سرنشینان به محض مشخص شدن اعلام خواهد شد.

پازوکی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر امکان جابجایی مصدومان به بیمارستان وجود ندارد و زمان دقیق انتقال آنان مشخص نیست.

به گزارش مهر، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه، رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر، به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد. سایر سرنشینان زخمی شده‌اند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال احمر لرستان، نیز اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.