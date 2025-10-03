قالیباف: ملت ایران ستون سخت انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شامگاه جمعه در اختتامیه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان میدان فکر و شهادت و مهد شجاعت و عزت است.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: خراسان، محل منطق است و مردان آن اهل فکر و عمل هستند.

وی ادامه داد: مردم ولایتمدار این خطه از کشور در همه عرصه های دفاع از میهن خاصه دفاع مقدس دلیرانه پای کار و در تمامی میادین صاحب سبک بودند.

قالیباف در ادامه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و گفت: برگزاری این محافل، دل خانواده شهدا را شاد می‌کند و همسنگران شهدا را از غفلت در برابر فتنه‌ها باز می‌دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ شهیدان تنها مسیر اصیل زندگی اسلامی است؛ سنت الهی تغییر نمی‌کند و شهیدان وجدان بیدار جامعه‌اند، نه صرفاً حافظه تاریخ.

وی معامله شهدا با خدا را بزرگ‌ترین سود دانست و افزود: هر روز، هر نفس و هر عضو بدن انسان باید وقف پروردگار شود.

قالیباف دستاورد شهدا را فراتر از پیروزی‌های نظامی خواند و گفت: شهیدان فرهنگ ایثار و منطق عزت را آموختند. ایرانی شجاع و محب اهل‌بیت هرگز بر عزت خود پا نمی‌گذارد.

رییس مجلس شورای اسلامی با یادآوری جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی گفت: جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ با وجود خطر بالای شهادت، بی‌درنگ در میدان ایستادند.

وی نقش خراسان در دفاع مقدس را «بی‌بدیل» خواند و افزود: از جاده گلستان تا نهبندان، تمامی عملیات‌ها شاهد حضور نیروهای این استان بود و در مجموع ۲۴ هزار شهید از خراسان بزرگ تقدیم انقلاب شدند.

قالیباف حماسه‌های چذابه و عملیات‌های خیبر و بدر را یاد کرد و گفت: رشادت‌هایی که فرماندهانی چون شهید علیمردانی، شهید رفیعی و... رقم زدند.

رییس مجلس شورای اسلامی حضور خراسانی‌ها را در یگان‌های مهندسی، توپخانه، پیاده‌نظام و لشکر امام رضا(ع) پررنگ دانست و به جان‌فشانی‌های پس از جنگ در تامین امنیت کشور اشاره کرد.

وی جنگ ۱۲ روزه اخیر را نمونه‌ای تازه از درخشش جوانان خراسان دانست و تاکید کرد: خراسان مهد فرهنگ، شجاعت، ولایت و عزت است و این مسیر ادامه خواهد داشت.