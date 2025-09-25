شریف: کنگره شهدا فرصت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شریف شامگاه پنجشنبه در حاشیه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی با اشاره به مجاهدت‌های بی‌نظیر اصناف در دوران جنگ تحمیلی و تقدیم ۱۱ هزار شهید به انقلاب اظهار کرد: اصناف با تمام توان در شرایط تحریم‌های ظالمانه فعالیت می‌کنند و با همان روحیه عالی اول انقلاب کار می‌کنند تا مردم کمترین مشکلی را احساس کنند.

مسئول بسیج اصناف خراسان رضوی بیان به اهمیت نقش اصناف و بازاریان در دوران دفاع مقدس و همچنین تلاش‌های آنان در عرصه اقتصادی پرداخت.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) درباره شهادت و جسارت ملت ایران، اظهار داشت: ملتی که شهادت دارد، جسارت ندارد.

شریف خاطرنشان کرد: اصناف و بازاریان از پیش از انقلاب اسلامی، به عنوان بازوان ستبر انقلاب شناخته می‌شدند و در طول هشت سال دفاع مقدس، جانانه در پشتیبانی از رزمندگان حاضر بودند.

مسئول بسیج اصناف خراسان رضوی افزود: در استان خراسان، ۳ هزار شهید از اصناف داریم که جان خود را برای امنیت کشور و اسلام فدای کردند. در کل کشور نیز ۱۱ هزار شهید صنفی وجود دارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای بازاریان در زمان جنگ، گفت: زمانی که یک فرد مغازه‌دار یا خیاط برای رفتن به جبهه باید مغازه‌اش را ببندد، یعنی رزق و روزی خود را رها کرده و به میدان جنگ می‌رود. این دل کندن از مادیات، کار ارزشمندی بود که در ایام دفاع مقدس انجام شد.

شریف به فعالیت‌های مستمر اصناف در شرایط تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی با این تحریم‌ها روبرو بوده‌ایم و همت اصناف باعث شده که مردم کمتر احساس مشکلات کنند. در طول جنگ ۱۲ روزه، مردم با مشکلاتی مواجه شدند، اما با همت اصناف، معیشت مردم دچار اختلال نشد و بازار کنترل شد.

مسئول بسیج اصناف خراسان رضوی ادامه داد: اصناف توانستند ارزاق و کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند و هم‌اکنون نیز با همان روحیه به مبارزه با استکبار جهانی ادامه می‌دهند. آنان اعتقاد دارند که کاسب حبیب خداست و باید در میدان باشند تا ارزش‌های انقلاب اسلامی همیشه ماندگار بماند.

وی همچنین با اشاره به فرصت خوب ایجاد شده برای یادآوری دوران دفاع مقدس در کنگره ۱۸ هزار شهید تأکید کرد: این رویداد فرصتی بی‌نظیر برای انتقال مفاهیم ایثار و فداکاری به نسل جدید است.

شریف افزود: از اصناف عزیز خواهش می‌کنم که با حضور خود در این کنگره و انتقال این مفاهیم به جوانان بازار، به ویژه آن‌هایی که دوران جنگ را ندیده‌اند، کمک کنند تا این ارزش‌ها نسل به نسل منتقل شود.

مسئول بسیج اصناف خراسان رضوی با بیان اینکه ایران و حسین تا ابد پیروز خواهند ماند، از تلاش‌های مسئولین استانی و سپاه پاسداران برای فراهم کردن این فضا قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این همت‌ها ادامه یابد. این کنگره نه تنها یادآور فداکاری‌های گذشته است بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر کشورمان به شمار می‌رود.