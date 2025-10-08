نیازی: ایران خسارات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار هادی نیازی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ شرق کشور در دانشگاه وحدت تربت‌جام اظهار کرد: هر آنچه که امنیت روانی جامعه و مردم را برهم بزند تهدید است.

فرمانده لشکر ۵ نصر با بیان اینکه رسانه را به عنوان یک امپراتور در جهان می‌شناسند افزود: در حوزه رسانه آفندی، دشمن دارد کار می‌کند چقدر هجمه به ایران و جبهه مقاومت وارد می‌شود ولی ما در رسانه از حوزه آفندی به پدافندی تبدیل شدیم.

وی ادامه داد: شما فعالان حوزه رسانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی چه محتوایی برای مردم تولید کنید بسیار مهم است. رسانه را طوری مدیریت کنید که دشمن نتواند فضای جهان را به نفع خود مصادره کند.

نیازی در خصوص توانمندی‌های کشورمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: تنها کشوری که این‌چنین تودهنی زده بود به رژیم صهیونسیتی جمهوری اسلامی ایران بود.

فرمانده لشکر ۵ نصر تصریح کرد: امروز ایران از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است که همه‌ آن رو نشده و هنوز بخشی از آن رو شده و قرار هم نیست ما هر آنچه داریم در حوزه آمادگی و تجهیزات را رو کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در آخر مشخص می‌کنیم موشک را ما می‌زنیم. ما شهید دادیم، از آنها تلفات گرفتیم. آثار تخریب در رژیم صهیونسیتی روی زمین اتفاق افتاد و این در غرب، سانسور شدید خبری شده است.