رسولی:کنگره ۱۸هزار شهید فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امین رسولی شامگاه جمعه در حاشیه کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی اظهار کرد: جوانان و نوجوانان امروز شاید شرایط آن زمان را درک نکرده باشند، اما ما باید این جانفشانی‌ها را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم و برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده است.

جانشین سپاه امام رضا (ع) با اشاره به نامگذاری روز سرباز در تقویم جمهوری اسلامی، این روز را به تمامی سربازان عزیز و بزرگوار کشور به ویژه سربازان استان خراسان رضوی تبریک گفت.

وی با اشاره به آمار شهدای دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۱۳ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کشور شده است که از این تعداد قریب به ۶۰ هزار نفر شهید سرباز هستند و اهمیت و جایگاه والا آن‌ها را نشان می‌دهد و سزاوار گرامیداشت روزی در تقویم برای آن‌ها بود.

رسولی تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای یادآوری ایثارگری‌ها و شجاعت‌های رزمندگان آن دوران.

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: اگر جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان نبود، معلوم نبود که امروز اوضاع کشور چگونه بود. هشت سال جنگ تحمیلی علیه ما صورت گرفت و مردم عزیز ما با ایستادگی در برابر دشمنی که به شدت مسلح و مورد حمایت جهانی بود، نشان دادند که هرگز از خاک خود دفاع نمی‌کنند.

وی در ادامه به محدودیت‌های تجهیزاتی کشور در آن زمان اشاره کرد و گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، کشور از نظر تجهیزات دفاعی توانمند نبود، اما اعتقاد راسخ به مقاومت ما را در برابر دشمن پیروز کرد. این اعتقاد و ایثارگری‌ها موجب شد که حتی یک وجب از خاک کشورمان در طول هشت سال جنگ تحمیلی جدا نشود.

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا (ع) همچنین به برگزاری یادواره‌های شهدا اشاره کرد و گفت: چند شب پیش در یکی از شهرستان‌های استان حضور داشتم که یادواره‌ای برای شهدای شهرشان برگزار شده بود. جمعیتی بالغ بر هفت تا هشت هزار نفر در این مراسم شرکت کرده بودند. این نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم به نظام و انقلاب و تجلیل از مقام شامخ شهداست.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا، خاطرنشان کرد: ما باید نسل به نسل این فرهنگ را حفظ کنیم و به یاد داشته باشیم که نتیجه مقاومت و ایثارگری‌ها باعث سربلندی کشور ما در برابر تهدیدات بوده است. درود بر شهدای عزیز که با جانفشانی‌های خود، امنیت و استقلال کشور را تأمین کردند.