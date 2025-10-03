به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، امام جمعه رودان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، اظهار کرد: هدف اصلی دشمن از بین بردن قدرت موشکی و دفاعی کشور است و انسجام ملی ملت ایران هرگز اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد.

وی همچنین ضمن تقدیر از نیروی انتظامی، از کم‌کاری یک شرکت فرآورده‌های نفتی در خصوص تأمین نیازهای منطقه به‌شدت انتقاد کرد و خواستار ورود جدی مسئولان برای حل مشکلات شد.

هدف دشمن، از بین بردن قدرت موشکی و دفاعی ایران است

حجت‌الاسلام والمسلمین بارانی ضمن تشکر از نیروی انتظامی برای خدمات و تأمین امنیت مردم، اظهار داشت: خدمات ارزشمند نیروهای ما در تأمین امنیت، عملی بوده است و کشورهای اروپایی که داعیه دموکراسی دارند، چنین اقدامی را برای امنیت مردم خود انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به فشارها و جنگ همه‌جانبه علیه کشور بیان کرد: امروز ملت ایران در یک جنگ ترکیبی قرار دارد که با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ما در جریان است. هدف دشمن از جنگ، از بین بردن قدرت موشکی و دفاعی ماست؛ همان‌گونه که این مسئله در دستور کار دشمنان در سال‌های گذشته نیز قرار داشت.

امام جمعه رودان تأکید کرد: تاب‌آوری ملت ما در این جنگ ترکیبی، درست در گرو انسجام ملی، همدلی، اتحاد و وحدت ملی ماست. هرچه فریاد دارید، باید بر سر آمریکا بکشید، زیرا ملت ما با عظمت و عزت در برابر دشمن ایستاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت حفظ موضع در برابر دشمن پرداخت و گفت: افرادی که در داخل با تفکرات و اقدامات اشتباه در سال‌های گذشته با زبان درازی، مستحکم ملت در برابر دشمن آمریکایی را خدشه‌دار کردند، باید بدانند که دشمن همواره در کمین است.

مطالبه جدی مردم از شرکت فرآورده‌های نفتی

حجت‌الاسلام والمسلمین بارانی در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل داخلی و دغدغه‌های مردم اشاره کرد و گفت: مردم ما در رابطه با زخم‌های ناشی از کم‌کاری برخی مسئولان به حق، مطالبه دارند، به‌ویژه در مهرماه که یکی از مهم‌ترین نیازها توسط شرکت بخش فرآورده‌های نفتی کنار گذاشته شده است.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی بر عهده این شرکت بوده است، اما چرا در این خصوص اقدامی انجام نداده و این معضل را به زمین دیگران انداخته است؟ انتظار می‌رود شرکت موظف و متعهد است که به صورت هدفمند و جدی به این بحث ورود پیدا کند. این یک مطالبه عمومی است و مشکلات ناشی از حوادث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قلب مردم را آزرده است.

امام جمعه رودان در پایان ضمن قدردانی از مجموعه فرماندهی انتظامی که در حال انجام کار هستند، تأکید کرد: حل مشکلات، نیازمند ورود همه مسئولان و دستگاه‌ها به میدان است و همکاری و همفکری تمام دستگاه‌ها برای حل معضلات ضروری است. همچنین در این خصوص باید راهکارهای قانونی مانند ورود مردم برخی مناطق به چرخه صادرات با کمک دولت، پیگیری و اجرا شود.