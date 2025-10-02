سردار نائینی: عملیات «وعده صادق ۲» با وجود لو رفتن دشمن را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه عملیات «وعده صادق ۲»، با وجود لو رفتن آن دو ساعت قبل از اجرا و هوشیاری کامل دشمن در زمان عملیات، شرایط را بسیار دشوار کرد و نگرانی جدی ایجاد نمود، تأکید کرد که این عملیات در نوع طرح‌ریزی و تاکتیک، دشمن را کاملاً غافلگیر کرد.

سردار نائینی اظهار داشت: طرح‌ریزی عملیات وعده صادق ۲ و مباحث فنی آن با بهره‌گیری از تجربه وعده صادق ۱، بسیار دقیق، فنی و با ابتکار عمل بود. با توجه به لو رفتن عملیات حدود دو ساعت پیش از شروع، شهید سلامی نگرانی‌هایی جدی داشتند و وقتی من از ایشان پرسیدم، برخی پیشنهاد تعویق عملیات را دادند؛ اما شهید سلامی به طرح‌ریزی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشتند و تعویق عملیات را نپذیرفتند.

وی ادامه داد: دشمن آمادگی کامل برای مقابله با این عملیات موشکی ایران را داشت؛ همه سامانه‌های چندلایه پدافندی در سرزمین‌های اشغالی، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و بیش از ۲۰۰ جنگنده در طول مسیر، آماده مقابله کامل با حملات موشکی ایران بودند.

سردار نائینی افزود: در زمان اصابت پرحجم و معجزه‌آسای موشک‌های بالستیک به سرزمین‌های اشغالی، این پیروزی در شرایطی که دشمن کاملاً آماده مقابله بود، سردار سلامی را حیرت‌زده و هیجان‌زده کرد. با مشاهده نصرت الهی و تصاویر اصابت موفق موشک‌ها، صدای بلند تحسین‌آمیز ایشان با ذکر "ماشاءالله" در قرارگاه طنین‌انداز شد. این واکنش، شکرگذاری آن فرمانده مجاهد و باایمان نسبت به نصرت الهی بود و حس پیروزی خود را با وجود نگرانی‌های پیش از عملیات بر رژیم تروریستی صهیونیستی بروز دادند.

سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد: عملیات وعده صادق ۲ یک رویداد بی‌نظیر تاریخی و تجلی کامل قدرت بازدارندگی دفاعی بود که با اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشک‌ها به اهداف پیش‌تعیین‌شده و در شرایط کاملاً هوشیاری دشمن انجام شد؛ این عملیات برای دشمن درس‌آموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیه‌بخش بود. سپهبد شهید محمد باقری و سپهبد شهید حسین سلامی نقش راهبری این عملیات را داشتند و سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده و سرلشکر شهید محمود باقری مسئولیت طرح‌ریزی و هدایت تاکتیکی عملیات را بر عهده داشتند.