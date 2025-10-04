به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خدادادی رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی لزوم سیاست‌گذاری جنسیت محور در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری در حوزه زنان تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه زنان هم از لحاظ اجتماعی مهم است، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ آموزه‌های دینی ما. گاهی اوقات وقتی می‌گوییم سیاست‌گذاری در حوزه زنان و می‌خواهیم این را با جنسیت در نظر بگیریم، نظرها می‌رود به این صورت که شاید بحثمان فمینیستی است، در حالی که اصلاً اینطور نیست. آن زمانی که خداوند در قرآن فرموده که و عاشروهن بالمعروف، هنوز این بحث‌ها مطرح نبوده است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تبیین مفهوم عدالت جنسیتی افزود: خداوند اشاره کرده که با کرامت، با رفتار خوب باید با خانم‌ها رفتار شود. وقتی می‌گوییم عدالت، یعنی اینکه نه فقط به عنوان شعار، بلکه بتوانیم در جامعه یک فرصت برابری برای زندگی سالم و کرامت انسانی ایجاد کنیم هم برای خانم‌ها هم برای آقایان. ما به عنوان نمایندگان مردم، بیشتر مسئول این هستیم که قوانینی را تصویب کنیم که کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و سلامت خانواده‌ها را بتوانیم حفظ کنیم و پیش ببریم.

وی با اشاره به فصل بودجه‌ریزی سال آینده گفت: نزدیک فصل بودجه هستیم. آن چیزی که در واقع مد نظر مجلس هست، امسال با همکاری معاونت محترم ریاست جمهوری، برنامه‌ای که با همدیگر داریم می‌خواهیم در این حوزه بتوانیم بودجه را جوری برنامه‌ریزی کنیم که واقعاً نتیجه‌ای که حاصل می‌شود تماماً مسائل خانم‌ها باشد. توانمندسازی خانم‌ها باعث توانمندسازی کل جامعه می‌شود، برای کل سلامت خانواده می‌شود.

خدادادی با اشاره به مشکلات ساختاری در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: یک جلسه‌ای را ما اخیراً داشتیم با تمام مشاورین دستگاه‌های امور زنان در دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها و مشاورین وزرا. مشاورین محترم وزارتخانه‌ها در آن جلسه بسیار گله‌مند بودند از اینکه ساختار مشخصی در دستگاه‌ها ندارند. این موضوع را من خودم شخصاً در واقع در دستور کار فراکسیون قرار داده‌ام که با همکاری بتوانیم این کار را انجام دهیم. اگر بتوانیم واقعاً ساختار مشخصی برای مشاورین و حوزه زنان در دستگاه‌ها ایجاد کنیم، این یک اقدام بسیار بزرگی است.

وی از اختصاص بخش مستقل به حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: یک مورد دیگر که تأکید مجلس و نمایندگان مجلس روی آن هست، برنامه هفتم است که برای اولین بار یک بخشی را به طور مستقل در حوزه امور بانوان و خانواده در برنامه هفتم تخصیص داده شده است. هرچند تا ماده بیشتر نیست و سه تا ماده است، ولی خودش آواز خوبی است، خودش جای امیدواری است، خودش در واقع آغاز مسیر و راه است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زنان افزود: آسیب‌های اجتماعی که هستند در جامعه، آسیب‌های مختلفی وجود دارند، خشونت، اعتیاد، طلاق. بعضی از این آسیب‌ها به طور مستقیم متوجه زنان و بانوان نیستند، ولی نتایج آن در واقع به خانم‌ها می‌رسد. شاید مثلاً بیکاری بیشترین نتیجه‌اش به خانم‌ها می‌رسد. یا اعتیاد را شاید خانم‌ها در معرض اصلیش نباشند، ولی آسیب‌های جانبی و محرومیت‌هایی که پیش می‌آید محرومیت‌های اقتصادی و طرد شدگی اجتماعی‌اش متوجه خانم‌ها است.

خدادادی مراحل عملی سیاست‌گذاری در حوزه زنان را به تفصیل برشمرد: چند تا قدم را شامل می‌شود. یکی اولین قدم ما این است که یک تحلیل وضعیت داده‌هایی داشته باشیم به صورت دقیق. من خودم این را هم خواهم کرد که یک داده‌های تفکیک شده‌ای بر اساس جنسیت داشته باشیم. بعد طبق همین داده‌ها بتوانیم نیازهایمان را اولویت‌بندی کنیم. مرحله بعدی بیایم سیاست‌ها و برنامه‌هایمان را طراحی کنیم متناسب با نیاز - حالا مراکز مشاوره باشد، حمایت باشد برای زنان قربانی، آموزش مهارت باشد. مرحله بعدی حالا این اجرای سیاست‌هاست که هماهنگی می‌طلبد بین وزارتخانه‌ها و همچنین بین قوای سه گانه. بعد از این بتوانیم ارزیابی بازخورد را انجام دهیم.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی مجلس گفت: ما ۲۹۰ نفر نمایندگان مجلس داریم. ۱۴ نفر فقط خانم هستند، حدود ۲۷۵ نفر آقایان هستند. هرچند به اذعان خود آقایانی که در دوره دوازدهم هستند، می‌گویند که خانم‌های این دوره فراکسیون بانوان با اینکه تعدادشان کمتر هم شده، قاطع‌تر و مؤثرتر است. ولی در بسیاری از موارد، ما رای‌گیری یعنی چیزی که تعیین‌کننده ۲۷۵ رأی است. تمام تلاشمان را می‌کنیم که تاثیرگذار باشیم.

خدادادی در بخش پایانی با اشاره به مباحث بین‌المللی اظهار داشت: در مجامع بین‌المللی که با هم در فضای بین‌الملل در واقع وجود دارد، برای برابری عدالت جنسیتی به طور واقعی نیست. آن چیزی که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، شاید ما خودمان در ایران عزیزمان نسبت به خانم‌ها کرامت و احترام بیشتری قائل هستیم تا بعضی کشورهای غربی. و این را وقتی که ما حضور پیدا می‌کنیم، می‌بینیم ولی رسانه‌ای که هست، آن‌ها را آن طور نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر نقش آموزش در کاهش خشونت علیه زنان گفت: بحث خشونت علیه زنان یک بحث فرهنگی است. علاوه بر آن، مهم‌ترین پایه و اساسش آموزش است - آموزش ما از ابتدا چه در مدرسه، چه در خانواده، به خصوص خانواده‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها. اگرچه که ما این قانون را هم در دستور کار داریم با همکاری دولت انجام خواهیم داد و به نتیجه خواهیم رساند.