طالبی: روایت زنان باید به جریان ملی و فراملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هماهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست پنجره ای به روایت ضمن قدردانی از تلاشهای برگزارکنندگان و همراهان این طرح، بر ضرورت شکلگیری یک عزم جمعی و جریان منسجم در حوزه روایت زنان تأکید کرد.
طالبی گفت: در سازمان تبلیغات اسلامی عزم کردهایم تا با توجه به نیازهای روز و اقتضائات فرهنگی، دایره مخاطبان را از طریق ابزارها و فناوریهای نوین روایت گسترش دهیم. انقلاب اسلامی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و دستاوردهای فراوانی در حوزه زنان کسب کردهایم که باید روایت شوند.
وی با اشاره به فعالیتهای مرکز راهبری بانوان افزود: مجله سها در این مرکز تولید میشود و بهویژه در حوزه افق پیشرفت زنان فعالیت دارد. ما از این روایتها کم نداریم، اما آنچه نیازمند تقویت است، عزم جمعی بانوان و گسترش این مسیر به یک جریان منسجم است.
طالبی خاطرنشان کرد: در هر سطحی که حضور داریم، باید به اهمیت جنگ روایتها و نقش افکار عمومی در گفتمانسازی و انگارهسازی توجه کنیم. امروز در بسیاری از عرصهها در میدان عمل جلوتر از روایت هستیم، اما دشمن در عرصه روایتگری از ما سبقت گرفته است. بنابراین لازم است جریان روایت پیشبرندهای در مقابل جریان روایت دشمن شکل بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادها گفت: حرکتهای متنوع و پراکنده در این حوزه باید به یکدیگر متصل شوند تا جریان جدی و اثرگذاری شکل گیرد. نگاه ما در سازمان تبلیغات اسلامی این است که برای حل مسائل باید به نقطه هویت بازگردیم؛ همان چیزی که رهبر انقلاب از آن با عنوان ‘الگوی سوم’ یاد میکنند.
مدیر مرکز راهبری و هماهنگی بانوان در پایان تصریح کرد: افق پیشرفت زنان در عرصههای علم و فناوری، کارآفرینی، تحولات اجتماعی، خانوادگی و فردی باید بهعنوان بخشی از هویت زن ایرانی دیده شود. ما باور داریم که جریان روایت زنان میتواند نهتنها در سطح ملی بلکه در عرصه فراملی نیز اثرگذار باشد. امیدواریم همه فعالان این حوزه در کنار یکدیگر برای تحقق این مسیر گام بردارند.
