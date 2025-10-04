به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی لزوم سیاست گذاری جنسیت محور در حوزه آسیب های اجتماعی که با حضور زهرا بهروز آذر، معاونّ زنان و خانواده رییس جمهور، زهرا خدادادی، رییس فراکسیون زنان مجلس و جمعی از محققان و پژوهشگران حوزه زنان در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، گفت: یکی از محورهای تحول در کشور، مدیریت زنانه است و این حوزه فرصتی است که هنوز ظرفیت و انرژی آزاد نشده بسیاری دارد. اگر این فرصت و انرژی را درست درک کنیم، حتما می تواند یکی از ستون های اصلی تحول حکمرانی در کشور باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیاستگذاری جنسیت محور یکی سیاست گذاری پیچیده است، تصریح کرد: سیاستگذاری در این زمینه ساده نیست. چرا که ملاحظات عرفی، مباحث شرعی و فقهی و همچنین مطالبات روز جامعه در آن دخیل هستند. پیدا کردن نقطه تعادل بین این سه مولفه، امر پیچپده ای است. بنابراین در این راه نباید خسته شد.

وی تصریح کرد: در عصر حاضر تاکید بر این نکته است که در حکمرانی هیچ مسئله ای برای همیشه حل نمی شود و هر پاسخی که به مشکلات داده شود خود آن پاسخ مسائل جدید ایجاد می کند. بنابراین به این کار هم نباید به صورت پروژه ای نگاه شود بلکه باید تلاش کنیم یک زیست بوم دائمی که همه ابعاد مسئله زنان را در بر بگیرد، ایجاد کنیم.

نگاهداری خطاب به جمع حاضر گفت: باید به دنبال مهندسی بومی برای ایجاد این زیست بوم دایمی باشید تا همه اجزا این زیست بوم در تعامل با یکدیگر و به درستی با هم کار کنند. من از مجموعه صحبت ها اینگونه برداشت کردم که در جامعه زنان یک ذهنیت مشترک شکل گرفته و خیلی تعارض و اختلاف دیدگاهی وجود ندارد.

وی افزود: گلوگاه کار شما وقتی است که ذهنیت مشترک جامعه زنان بخواهد با ذهنیت نظام حکمرانی مواجه شود، چالش ها اینجا شکل می گیرد. اینجاست که آن زیست بوم دائمی به کمک شما می آید.

نگاهداری گفت: یک بخشی از ظرفیت حوزه زنان برای حل این چالش بایدم تمرکز بر تولید محتوا و ادبیات کارشناسی شود. زنان دانشگاهی و حوزوی باید با استفاده از ظرفیت اجتهاد پویا، بتوانند مسائل عرفی را با مسائل فقهی در کنارهم قرار دهند.

وی بیان داشت: بعد از تولید ادبیات، باید دست به ترویج این ادبیات زد. مباحث را باید در جامعه زنان بسط داد. بخش دیگر راهبری و کاربردی کردن مباحث است.

رئیس مرکز پژوهش ها با بیان اینکه من احساس می کنم یکی از نکات ضعف حوزه زنان، عدم انسجام کافی در شبکه و زیست بوم زنان در کشور است، گفت: آزمایشگاه حکمرانی برای حکمرانی جنسیت محور ایجاد کنید تا الگو ها و روش های جدید را محک بزنید.

وی با بیان اینکه الگوی مدیریت زنان باید شبکه ای باشد و نه هرمی، ادامه داد: وقتی شما مسائل را به راس هرم منتقل کنید کار جلو نمی رود بنابراین کارها باید را به صورت شبکه ای مدیریت کرد.

نگاهداری تاکید کرد: یک بخشی از این زیست بوم هم تصویر سازی جهانی است. کنشگر باشید و شخصیت های ارزنده به عرصه های جهانی بفرستید.

نگاهداری سپس به آسیب شناسی حوزه زنان پرداخت و گفت: یکی از موضوعات دیگر لابی گری است. هر سیاستی برای موفق شدن و به تصویب رسیدن نیازمند لابی گری است. قاعده پیش بردن یک سیاست در یک میدان مبارزه لابی گری است. خانم ها توان لابی گری کمتری دارند. شاید به خاطر عفت و زنانگی که دارند باعث این امر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رهبر معظم انقلاب الگویی را تحت عنوان الگوی سوم زن را مطرح کردند. ایشان در کنار نقش مادری به نقش آفرینی اجتماعی زن هم باور دارند. سران سه قوه هم بسیار با مسائل زنان و رفع دغدغه‌های انان همراه هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه حکمرانی پیچیده است اما توان و ظرفیت شبکه زنان هم بالا است، ادامه داد: مدیریت زنان به دلیل سلامت، ظرافت و جزئی نگری در برخی حوزه ها، از مدیریت مردانه موفق تر است. پس باید آن حوزه ها را شناسایی و ظرفیت ها حوزه زنان را به آن سمت هدایت کنید.