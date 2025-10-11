شیدا خلیق به «کتابخانه نیمه شب» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم اجرای نمایش «کتابخانه نیمه شب» با بازی شیدا خلیق و محمد شعبانپور در تماشاخانه ملک روی صحنه می‌رود. این نمایش که اقتباسی آزاد از کتاب «کتابخانه نیمه شب» نوشته مت هیگ است، به عنوان یکی از پر مخاطب ترین نمایش‌های اخیر در ۱۳۳ اجرا و با حضور بیش از ۳۰ هزار تماشاگر به روی صحنه رفته است.

این نمایش به کارگردانی محمد ملک شاهی و تهیه کنندگی حسین کلهر دور سوم اجراها را با حضور شیدا خلیق و محمد شعبانپور از آبان در تماشاخانه ملک آغاز می‌کند.

مجید توکلی به عنوان مشاور کارگردان و مجری طرح، مجتبی گلستانی و نیما نافع نویسندگان، عقیق بلوری دراماتورژ و مدیر تولید، سعید حسنلو طراح صحنه، مجید سیادت طراح نور، کوروش جوان عکاس و فرید رحمتی مدیر تبلیغات در این نمایش حضور دارند.

پیش فروش بلیت این نمایش به زودی در سایت تیوال آغاز می‌شود.